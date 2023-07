“El Pollo” en su gallinero: Hugo Carvajal ya aterrizó en Nueva York bajo custodia policial

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hugo Carvajal ya aterrizó este miércoles en Estados Unidos, bajo custodia de las autoridades, para responder a las acusaciones introducidas por fiscales federales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

lapatilla.com

Una nota de prensa del fiscal Damian Williams confirmó la llegada al país norteamericano del exespía venezolano.

“Después de muchos años como fugitivo después de una carrera criminal de más de una década, Hugo Armando Carvajal Barrios llegó hoy a los Estados Unidos para enfrentar la justicia por sus presuntos crímenes, que fueron cometidos con la intención de ‘inundar’ los Estados Unidos con toneladas de drogas potencialmente mortales”, comentóWilliams.

El fiscal recordó que la acusación señala que “Carvajal Barrios explotó su autoridad como director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela para corromper las instituciones venezolanas, abusar del pueblo venezolano e importar veneno a los Estados Unidos”.

Asimismo, el acusador indicó que “su presunto liderazgo del Cártel de Los Soles infligió un dolor y sufrimiento inconmensurables a muchos venezolanos, estadounidenses y otros que se vieron afectados por la violencia del cartel y las actividades de narcotráfico”.

Former Venezuelan official Hugo Armando Carvajal Barrios extradited to the United States on narco-terrorism, firearms, and drug trafficking chargeshttps://t.co/bgIC5M4gmU

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 19, 2023