VIDEOS: Así se vivió el poderoso terremoto de 7,2 en Alaska

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró en Alaska a última hora de este sábado 15 de julio. De acuerdo a lo que informó el Centro de Terremotos local, incluso se mantuvo un alerta de tsunami durante cerca de dos horas en ese estado de Estados Unidos.

Por Clarín

El sismo se produjo el sábado a las 22.48 (hora local) del sábado (06.48 GMT del domingo) a unos 98 kilómetros de la localidad de Sand Point y a unos 32 kilómetros de profundidad.

?#BREAKING: Massive Magnitude 7.2 Earthquake Triggers Tsunami Sirens Along Alaskan Coastline

?#KodiakIsland l #Alaska

Sirens were sounding off in response to a tsunami warning. The warning came after a strong 7.2 magnitude earthquake hit the coastline of Alaska. The Tsunami… pic.twitter.com/rccv1h5hgW

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 16, 2023