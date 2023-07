El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

La felicidad depende del sentido que le das a tu vida. Si es constructivo o no, si vas hacia adelante o sólo vives por vivir. De si sacas lo bueno de cada experiencia y diferencias cuáles batallas librar y cuáles no, y por supuesto, de como las manejas, si con ansiedad o con la calma que surge al tener la fe de que todo estará bien.

Tauro

Conéctate con lo pequeño y bueno que surge cada día. Olvídate del drama, de sobredimensionar lo que sucede, de sentirte víctima de todo, y es que a veces ves todo más grave de lo que realmente es. Te alteras, te deprimes y no sólo alteras tu día, también lo haces con lo de los demás. Hoy tu éxito dependerá de tu serenidad.

Géminis

Rodéate de personas vitaminas. De quienes te escuchan, te apoyan, te entienden, que te dan una posición importante en sus vidas, de esos que te aman, que no te juzgan porque conectan con quien eres y te aceptan más allá de tus defectos. De esas personas que no importa que no veas hace un tiempo, pero que igual te hacen sentir cómodo.

Cáncer

Hoy no se trata de los demás. Hoy es un día por ti y para ti, de ocuparte de lo que realmente importa. De no perderte en detalles, de delegar lo que otros pueden hacer tan bien como tú lo harías y de posponer lo que no es urgente. Se tu prioridad, porque al principio y al final eres lo único que tendrás.

Leo

Ámate lo suficiente. No en exceso que raye con el narcisismo, ni tan poco que que te impida avanzar. Todo depende de tu actitud, de cómo te tratas día a día, cuánto te valoras y que tan tolerante eres con tus debilidades.

Virgo

Cambia tu actitud y cambiará tu vida. No puedes seguir perdiendo el tiempo ni culpar a otros de lo que sucede. No puedes esperar que las circunstancias mejoren, sino estás dispuesto a trabajar en ti mismo. En la medida que seas mejor, todo será mejor. El día que lo entiendas, tu vida cambiará.

Libra

Puedes crear tu futuro. Tal cual lees. Eres dueño de lo que piensas y de lo que haces y si bien no puedes controlar todo, puedes esforzarte para que funcione. Así como estás justo adonde te han conducido tus elecciones del pasado, lo que decidas y hagas hoy, determinara lo que suceda mañana.

Escorpio

Hoy conectas con alguien que se ajusta a tus requerimientos. Ya sea a nivel sentimental o emocional te identificas de inmediato. Tampoco necesitas hacer mucho para mantener la conexión. No te preocupes, solo deja que fluya y que vaya al ritmo en que ambos se sientan cómodos.

Sagitario

La actitud lo es todo. Cuando eres alegre, feliz, y vives con positivismo es cuando te va mejor. Cuando proyectas tu mejor versión y das lo mejor de ti, cuando a pesar de los problemas siempre tienes una sonrisa en los labios o algo bonito que decir. Hoy aléjate de quien no esté en tu misma onda y si eres tú el que tiene mala actitud ¿que esperas para cambiarla?

Capricornio

Comprométete con algo nuevo. No importa cuánto tengas que esforzarte, o si te caes, igual te levantarás, porque eres fuerte y puedes con lo que sea. No tengas límites, porque tus límites están dentro de ti.

Tampoco tengas miedo y si lo tienes aprende a vivir con el, porque de alguna u otra manera, el miedo siempre existirá.

Acuario

Eres el amigo de todos. Ese con quien quieren estar, con quien ríen y disfrutan, que transmites algo bonito y que ayudas cuando hacerlo está en tus manos. Hoy eres el centro de atención, en el trabajo, en tu vida personal o en lo que desees, destacas sin siquiera hacer el esfuerzo.

Piscis

No te tomes nada tan a pecho. A pesar de lo complicado que pueda ser tu día, y de lo mucho que tengas que esforzarte, haz lo que tengas que hacer desde la madurez emocional, con calma. ¿Que ganas acelerado o reaccionando por todo? ¿Que ganas poniendo al límite a los demás o lo que es peor, a ti mismo? Relájate, que la vida es más sencilla de lo que crees.