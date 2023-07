Popular futbolista Dele Alli rompe en llanto tras confesar que fue abusado de niño por un amigo de su madre (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

El mediocampista del Everton, Dele Alli , dijo que espera inspirar a otros después de revelar que recientemente pasó seis semanas en un centro de rehabilitación en los Estados Unidos para recibir tratamiento por adicción, salud mental y trauma.

Por Espn

En una entrevista con The Overlap , el canal de YouTube de Gary Neville, publicada el jueves, el ex mediocampista de Inglaterra dijo que se había vuelto adicto a los medicamentos para dormir como una forma de lidiar con los traumas de su infancia, que dijo que incluían haber sido abusado sexualmente cuando era pequeño. 6 por un amigo de la familia.

Alli regresó al Everton este verano después de pasar la última temporada cedido en el Besiktas turco, donde disputó 15 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, cuando le dijeron que necesitaba otra cirugía, dijo que podía sentir que un ciclo negativo comenzaba de nuevo y decidió buscar ayuda.

“Creo que con cosas como esa, no se te puede decir que vayas allí, creo que tienes que saber, y tienes que tomar la decisión tú mismo, de lo contrario no va a funcionar. Para ser honesto, estaba atrapado en un mal ciclo. Estaba confiando en cosas que me estaban haciendo daño”, dijo Alli.

“Me despertaba todos los días y ganaba la pelea, entraba a entrenar, sonreía, demostraba que estaba feliz. Pero por dentro, definitivamente estaba perdiendo la batalla y era hora de cambiarlo porque cuando me lesioné y me dijeron que necesitaba cirugía, podía sentir los sentimientos que tenía cuando comienza el ciclo y no quería que sucediera más”.

Alli, de 27 años, dijo que dejó las instalaciones hace tres semanas y agregó que ahora está compartiendo su historia para ayudar a otros.

“Quiero ayudar a otras personas a que sepan que no están solos en los sentimientos que tienen y que puedes hablar con la gente; no te hace débil pedir ayuda, ser vulnerable. Hay mucha fuerza en eso. Entonces, para salir y compartir mi historia, estoy feliz de hacerlo “, dijo.

