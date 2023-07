Brad Pitt y Angelina Jolie: un noviazgo que nació de un engaño, una boda idílica y un divorcio interminable

Posteado en: Internacionales, Titulares

En 2004, al filo de los 30, la belleza casi perfecta y la sensualidad descarada convertían a Angelina Jolie en la fantasía de una gran cantidad de hombres. Resultaba casi imposible mantenerse inmune al hechizo de esa mujer que, como la describió Val Kilmer, “es como otras mujeres, pero mejor: más linda, más sabía, más trágica”. Y por si quedaban dudas cerró con un “es una Madonna posmoderna, la imagen perfecta del estrellado inaccesible y el instinto maternal además de ser increíblemente elegante”.

Por infobae.com

Fue entonces que a un productor se le ocurrió que si la dueña de la fantasía de los hombres protagonizaba una película con el dueño de la fantasía de las mujeres, Brad Pitt, lograría un exitazo. Así surgió Sr. y Sra. Smith, la película, y Brangelina, el romance que marcaría una época.

Cuando en 2004 Angelina conoció a Pitt, él estaba casado con Jennifer Aniston. En cambio, Jolie ya se había separado de Billy Bob Thorton. Tiempo atrás Laura Dern estaba en pareja con Billy Bob Thorton cuando, para entretenerse un poco, se puso a mirar una revista y encontró una foto a doble página de su novio de 45 casándose con Jolie, de 20, en Las Vegas, y sellando su compromiso con colgantes que contenían sangre del otro.

Además, por entonces Angelina había dejado sus años “salvajes” -cuando jugaba con cuchillos y consumía todo tipo de drogas- para disfrutar de la maternidad y de cierta estabilidad. Entonces llegó Sr. y Sra. Smith. Y Brad Pitt. La atracción entre ambos fue más explosiva que las explosiones de la película. Jennifer no decía nada pero comenzaba a notar que algo raro pasaba con su marido. “Había detalles, situaciones un poco inapropiadas, como que Brad no podía esperar para ir a trabajar todos los días”.

Las primeras fotos de Jolie y Pitt se conocieron en abril del 2005, tres meses después de que él anunciara su separación de la estrella de Friends. Se veía a la pareja en una playa de Kenia, junto al pequeño Maddox. Visitaron Etiopía, donde Jolie adoptó a su segunda hija, Zahara Marley. La confirmación oficial llegó en diciembre cuando el actor anunció que sería el padre adoptivo de los dos niños.

En mayo del 2006 Brad y Angelina le dieron la bienvenida a su primera hija biológica, Shiloh Nouvel, quien nació en Namibia, África. Un año más tarde adoptaron a Pax Thien, un vietnamita de un poco más de tres años. Padres de cuatro hijos, la familia se siguió agrandando. El 12 de julio de 2008 nacieron los mellizos Knox León y Vivienne Marcheline, en la localidad francesa de Niza.

Exitosos, bellos, solidarios, cada movimiento de Brangelina era acompañado por una maraña de fotógrafos, dispuestos a todo por retratar -y luego vender- ese instante. Los rumores de crisis de vez en cuando surgían, pero las declaraciones de amor eran frecuentes. “Angie es mi alma gemela, sin dudas”, declaraba Brad. Se mostraban unidos y compinches. Para no delegar la crianza de sus seis hijos en niñeras y asistentes, acordaron no tomar proyectos al mismo tiempo. Mientras uno filmaba, el otro se quedaba con sus hijos.

El mundo idílico de Brangelina atravesó un momento de angustia en 2013. En 2007 Marcheline, la madre de la actriz, murió víctima de un cáncer de ovario, y su tía fue diagnosticada con cáncer de pecho. Angelina decidió realizarse una mastectomía doble preventiva. Al The New York Times le contó que el apoyo de Pitt había sido fundamental: “Durante las cirugías sabía que él estaba a mi lado y que esto no iba a ser algo donde me iba a hacer sentir menos mujer, porque mi marido no iba a dejar que eso ocurriera. Enfrentarnos juntos a estos problemas, hablar sobre ellos, hablar sobre qué es ser humano… Creo que puede ser algo bonito”.

En 2014, tras diez años juntos, la pareja decidió casarse. El 23 de agosto pasaron por altar ante sus seis hijos y 20 invitados. El velo del vestido de novia -diseñado por la firma Versace– estaba intervenido con alegres dibujos realizados por cada uno de sus hijos. Brad Pitt se puso un traje que ya había usado; al fin de cuentas si sos Brad Pitt no es necesario vestirse de seda. Uno de sus hijos le prestó su corbata porque olvidó llevar la propia. El dinero por las fotos exclusivas de la exclusiva la boda fue destinados a obras benéficas. La familia se instaló en Château Miraval, un idílico viñedo francés con olivares, lago, foso, fuentes y un bosque, que habían comprado dos años antes y donde iniciaron su negocio de vinos Miraval Wines.

Parecía que el “fueron felices y comieron perdices” duraría hasta la eternidad, pero no. Después de 12 años de Brangelina todo estalló cuando Jolie solicitó el divorcio. En los documentos presentados ante la Corte la actriz alegaba “diferencias irreconciliables” y pedía la custodia de sus hijos. Brangelina se rompió: es que a veces no alcanza con ser el hombre más atractivo del mundo casado con la mujer más bella del mundo para que un matrimonio funcione.

Sus seguidores no habían terminado de asimilar el cimbronazo del divorcio cuando trascendió que Pitt estaba siendo investigado por supuesto maltrato físico y verbal a su hijo mayor, Maddox. Mientras el actor se sometía a un tratamiento de rehabilitación, Jolie abandonó la residencia familiar para refugiarse en otra en Malibú. Con la separación se vivieron escenas dignas de Sr. y Sra. Smith: la ex pareja se tiró con munición gruesa. Acusaciones cruzadas, peleas por la tenencia de los hijos, declaraciones y desmentidas.

