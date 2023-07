VIDEO: amenazaron de muerte a indígena que vinculó a general chavista en mafia del oro

La líder comunitaria del pueblo indígena Cubeo, Nancy Herrera, denunció este martes que su vida corre peligro luego de que se viralizara un video en redes sociales en donde alertaba que el General de División del Ejército, José Ramón Maita González, comandante de la ZODI Nº 63 Amazonas, presuntamente estaría implicado en las mafias locales del tráfico de oro.

“Todas esas maquinarias son del general Maita“, aseguró Herrera el lunes, cuando uno de los subalternos del comandante de la Zodi grababa un video donde aseguraban que destruirían el material ilegal hallado en el Parque Nacional Yapacana.

Horas después de que la grabación se convirtiera en tendencia, el propio Maita citó a la líder indígena y, frente a un fiscal del Ministerio Público y entre bayonetas, la retó a denunciarlo o a pedirle perdón.

Al caer la noche del lunes y tras haber recibido amenazas contra su integridad, Herrera grabó un video desde su vivienda para denunciar la grave situación.

“Hoy fui a visitar, a pedir apoyo, que no maltratara más a mi pueblo indígena, al general Maita González. Hoy visité el comando donde fui recibida, pero fui amenazada”, comentó la madre del pueblo Cubeo.

“Hoy me obligó a pedirle perdón y, si no hacía lo que ellos me dijeran, me amenazó con que yo tenía derecho de ir presa”, agregó la denunciante.

Herrera fue clara: “Si me llega a pasar algo, si llegan a encontrarme muerta o desaparecida, el general Maita va a ser el culpable. En este momento me encuentro muy preocupada, necesito que me colaboren de una manera urgente”.

