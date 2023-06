El vómito de Jennifer Lawrence: por qué se descompuso la ganadora del Óscar al promocionar su nueva película

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La gira de prensa de Jennifer Lawrence para la película Hazme el favor (No Hard Feelings) ha incluido, entre otras definiciones de la estrella, sus pensamientos francos sobre pelear desnuda y ponerse nerviosa con los actores que siguen el Método, pero tal vez su momento más bajo en la promoción de la comedia para adultos fue cuando vomitó “violentamente” después de aparecer en Hot Ones (Calientes).

Clarín

La serie de YouTube tiene celebridades entrevistadas mientras comen alitas de pollo cada vez más picantes. Lawrence, según se lee en Variety, tuvo un colapso a mitad de su entrevista cuando la especia se volvió demasiado fuerte y la hizo llorar, babear y entrar en pánico ante la cámara.

Obvio, la entrevista de Hot Ones obtuvo 6,6 millones de visitas en YouTube en solo cinco días.

“Vomité apasionadamente después. Violentamente”, le dijo Lawrence a Andy Cohen en Watch What Happens Live, al mismo tiempo que reveló que su entrevista con Hot Ones fue filmada en el lugar de la rueda de prensa de la película.

“Subí a mi suite. Mi suite de espera”, dijo Lawrence. “Se filmó en el Four Seasons (durante la rueda de prensa de No Hard Feelings). Mi estómago me dio como ocho minutos para subir y luego… vomité”.

