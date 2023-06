La segunda parte de The Last of Us le costó a Sony más que una superproducción de Marvel

Posteado en: Tecnología, Titulares

Hace tiempo que los presupuestos de los grandes videojuegos rivalizan con los de las grandes superproducciones. Crear un título AAA (como se conoce a los juegos más ambiciosos, siguiendo la nomenclatura que reciben en el mercado financiero los bonos más seguros), requiere una enorme inversión de tiempo, personal y dinero. La cifra exacta se suele guardar con celo por parte de los desarrolladores pero gracias a un despiste de Sony ahora sabemos lo que costó desarrollar la segunda parte de The Last of Us u Horizon: Forbidden West.

La compañía es una de las empresas que ha participado como testigo en el juicio que enfrenta estos días a la Comisión del Mercado Norteamericano (FTC) y Microsoft por el posible abuso de posición de monopolio en el intento de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Entre las pruebas que Sony ha aportado para tratar de apoyar la tesis de la FTC figura un documento en el que explica los altos costes de crear juegos. La empresa ocultó en las versiones públicas del documento las cifras exactas con un marcador negro, pero ajustando el contraste en el archivo es posible rescatar las cifras oscurecidas.

Last of Us: Parte II, la esperada secuela de uno de los títulos más importantes de la anterior generación de consolas, tuvo un coste de desarrollo de 220 millones de dólares a lo largo de siete años y en el proyecto trabajaron cerca de 200 personas.

Horizon: Forbidden West, la segunda parte del juegos de acción de mundo abierto Horizon: Zero Down, costó 212 millones de dólares, tardó cinco años en desarrollarse y trabajaron en él casi 300 personas.

