VIDEO revela lo que ocurre en el cuerpo humano durante una implosión, ¿eso le pasó a los tripulantes del Titan?

Luego de que se dio a conocer que el submarino Titán, un sumergible de la empresa OceanGate que transportaba a cinco personas hacia los restos del Titanic, hizo implosión antes de llegar a los restos del naufragio, se han viralizado cientos de videos donde especialistas, de diversas partes del mundo, explican lo que pudo haber ocurrido con los tripulantes de la nave.

Por: El Heraldo

Cabe mencionar que el video de Discovery Channel data de 2009, pero fue republicado el pasado jueves, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos reveló que los pasajeros del Titán probablemente perdieron la vida tras la implosión del sumergible. En menos de una semana, el clip ha sumado millones de reproducciones y ha ganado miles de comentarios en youtube y TikTok.

they’re saying implosion for the titan submersible & all i can think of is that episode of mythbusters where they built a body and sent it underwater & let it get decompressed pic.twitter.com/JUDUnZ9nn7

— cam ? (@IcedFrapp) June 22, 2023