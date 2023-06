Maestro zulianos en la calle: Régimen está condenando a los niños al camino de la ignorancia

Andreina Prieto es maestra y este jueves se unió a la toma de esquina que escenificaron los profesionales de la educación en la avenida 5 de Julio de Maracaibo.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Contó a lapatilla.com que le duele como profesional y madre oír que niños y adolescentes le digan que no seguirán asistiendo a clases, porque van a vender gasolina, botar basura o hacer cola en la estaciones de servicio para poder comer.

“Eso es doloroso. Esta generación está sufriendo la arremetida de un Gobierno destructor. Lo que hoy hace el régimen, lo pagará con creces la sociedad. No estamos labrando el futuro, no estamos formando. La educación es la mejor arma que tienen un país para salir adelante”, dijo prieto.

La toma pacífica de esquina que realizaron es la actividad de calle número 52 que protagonizan los maestros en la región como protesta por los bajos salarios.

La actividad también se realizó en los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta y Colón del estado Zulia.

Los docentes calificaron de indigno la asignación del bono vacacional para este 2023. Denunciaron que recibirán el mismo monto en bolívares que el año pasado. La inflación aniquiló sus ingresos.

Alexander Castro, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza en el Zulia, dijo a lapatilla.com que un maestro tipo cuatro recibirá como pago de bono vacacional un monto de 948 bolivares, exactamente el mismo monto que en 2022.

El año pasado, el pago fue equivalente a 200 dólares, pero este año llegó a 33 dólares.

“Esto es una burla atroz hacia los maestros. No es posible que quienes formamos a los niños y jóvenes recibamos esta bofetada del régimen. ¿El patrono quiere aniquilar a los docentes? ¿Con qué intención? No sabemos, pero no nos rendiremos, seguimos en la calle, exigiendo nuestros derechos y el derecho a una educación de calidad”, resaltó.

Castro dijo que ve con suma preocupación el maltrato al que también son expuestos los alumno al no tener un espacio digno donde aprender.

Destacó que un número importante de escuelas en Zulia no reciben agua por tubería ni potable, no hay pupitres, tampoco pizarrones, y la alimentación que pueden brindar no es la adecuada .

El líder sindical señaló que el régimen está condenando a esta generación al camino de la ignorancia e ignominia.

“Como venezolanos y zulianos no podemos quedarnos callados, debemos seguir en la calle hasta que nuestros derechos sean reivindicados y podamos rescatar la calidad de la educación de nuestra nación”, sentenció.