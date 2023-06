Luis Arráez estableció nuevo récord de los Marlins en otra jornada encendida (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Luis Arráez sigue encendido con el madero tras conectar este lunes cuatro hits, que le sirvió para establecer un nuevo récord de los Marlins de Miami.

lapatilla.com

Arráez abrió el primer inning del duelo contra los Azulejos de Toronto, con una fuerte línea por el jardín central. En el tercer capítulo, conectó otro sencillo por la misma zona del terreno. En la siguiente entrada apareció nuevamente, pero con un hit por la pradera izquierda.

En ese punto, el criollo se había convertido en el primer pelotero de la Gran Carpa en llegar a 100 inatrapables en la presente campaña. Por si fuera poco, en su cuarto turno mandó la pelota hacia el jardín derecho.

De acuerdo al departamento de comunicaciones de los Marlins, ese sencillo le sirvió para conseguir su quinto juego de la temporada con cuatro o más hits, empatando un récord que logró Hanley Ramirez en 2007.

Luis Arraez recorded his MLB-leading 5th game of the season with 4+ hits, tying a Marlins record set by Hanley Ramirez in 2007.

Arráez continuó intratable en su quinto turno, al pegar otra línea por el jardín izquierdo y colocó su promedio en .400. De esta manera, el venezolano estableció una nueva marca de los “Peces” con su tercer juego de cinco imparables, superando el registro de Juan Pierre, quien tuvo dos encuentros con esa cantidad de inatrapables en 2005.

Luis Arraez has set a club record with his third 5-hit game of the season, surpassing the previous record held by Juan Pierre who had two 5-hit games in 2005.

He becomes the first player to record three 5-hit games in a single season since ATL's Ender Inciarte did so in 2017.

— Marlins Communications (@MarlinsComms) June 20, 2023