Impacto en Nueva York: El cadáver de una mujer fue hallado sin ropa entre la basura dentro de un edificio

Posteado en: USA

Una mujer fue encontrada muerta y desvestida en el compactador de basura en el 2do piso de un edificio residencial esta mañana en East Harlem (NYC).

Por El Diario NY

El hallazgo se hizo poco antes de las 10 a.m. del viernes en el edificio 107 East 126th Street, reportó Pix11. En principio el cuerpo no mostraba signos visibles de trauma, según la policía. La víctima tenía unos 30 años de edad, acotó New York Post.

Su nombre no ha sido divulgado y no está claro si era residente de ese edificio. Al momento no hubo más información disponible y la investigación sigue en curso para determinar cuándo y cómo murió.

A finales de mayo una bebé de 3 meses fue hallada muerta en un basurero en El Bronx (NYC) y sus padres fueron detenidos como sospechosos.

En agosto de 2022 un hombre fue captado en video entrando al vertedero de basura en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) con la ayuda de dos personas y minutos después lo encontraran muerto.

