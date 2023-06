Navegaban en un pato inflable gigante y fueron arrastrados mar adentro

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rescatistas marinos en Inglaterra informaron que un salvavidas a bordo de un paddleboarder acudió en ayuda de tres hombres que flotaron mar adentro en un pato inflable gigante cerca de una playa inglesa.

Por: El Diario NY

La estación Appledore de la Real Institución Nacional de Botes Salvavidas (RNLI) informó que los voluntarios estaban realizando ejercicios de entrenamiento esta semana cuando recibieron la alerta de que tres hombres se habían alejado flotando de la playa Westward Ho! en un pato inflable gigante.

Según UPI, un “amigo” en un kayak intentó empujar el pato hacia la orilla, pero el inusual dispositivo de flotación estuvo pronto a más de 650 pies de la orilla de la playa.

