Presentador peruano volvió a perder los papeles… pero con un animador venezolano que sí lo puso en su lugar (Video)

En una entrevista transmitida en vivo en el programa matutino “Hoy Día”, el animador Frederik Oldenburg y el presentador de televisión Andrés Hurtado, también conocido como “Chibolín”, protagonizaron un debate acalorado y explosivo.

Todo comenzó cuando Hurtado se negó a realizar su participación el show mañanero pidiendo la salida del también periodista venezolano del estudio.

El artista peruano, alegó que se encontraba muy herido luego que el criollo le lanzó duras críticas por haber humillado a un productor durante un certamen de belleza.

“Sáquenlo de aquí, pedí que él no estuviera en mi entrevista, no hay que romper los protocolos (…) bien claro les dije, con el señor no quiero estar al lado”, dijo.

Ante esta reacción, Oldenburg le manifestó que a pesar de su arrogancia le pedía que rectifique y que debía pedir una disculpa pública por sus actos.

“En este momento accediste a darme la mano, lo cortes no quita lo valiente, retrocedes un paso al decirme hipócrita, yo no te dije hipócrita (…) desde que llegaste utilizaste maniobras de distracción y no dices que va a pasar con el productor”, sostuvo.

La acalorada discusión dejó mensajes muy negativos en contra del presentador peruanos, a quien catalogaron de mala persona.

Frederik recibió el apoyo de sus compañeros del programa ante tan semejante bochorno.