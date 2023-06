Excampeonas del Mundo de EEUU desafiaron a un equipo de futbolistas cuarentones de Gales… y perdieron 12 a 0

Posteado en: Deportes, Titulares

Un conjunto de ex jugadoras Campeonas del Mundo de la Selección de Fútbol Femenino de EEUU decidieron competir en un torneo de fútbol independiente en Carolina del Norte donde hay equipos de ex futbolistas de géneros mixtos.

Por la primera fecha de esta competición, las futbolistas se enfrentaron al Wrexham, un club de Gales del que es dueño el actor de Hollywood Ryan Reynolds. Sin embargo, no jugaron los futbolistas profesionales del equipo de la 4ta división de la Liga inglesa, si no que jugaron ex futbolistas de este club, con un promedio de edad de 43 años.

Las mujeres estaba muy confiadas, y minutos antes que empiece el partido, la Campeona de la Copa del Mundo Femenino y de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos, Heather O’Reilly, grabó un video insultando a Ryan Reynolds y diciendo que iban a “aplastar” a su equipo de fútbol.

“Primero, deberías estar aquí Ryan Reynolds, con tu equipo. Segundo, tu equipo está por caer aplastado por nosotras en la copa de Carolina del Note. ¡Vamos!“, aseguró ante una cámara O’Reilly, ganadora de 3 medallas de Oro con la Selección y el Mundial del 2015.

A pesar de todo el aliento, las ex Campeonas del Mundo cayeron por 12 goles contra 0, a manos de un grupo de cuarentones que se retiraron hace más de una década del fútbol profesional.

El partido duró solamente 40 minutos, y no 90 minutos como los partidos reales.

El premio del torneo asciende a un millón de dólares.

Con información de DerechaDiario