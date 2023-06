El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te sientes atrapado, como si se agotaran las posibilidades y puede que esta vez estes equivocado. Quizá necesites dejar de insistir en transitar caminos que están desgastados y que no debes perpetuar por más tiempo. Siempre habrán otros opciones. ¿Que esperas para buscarlas?

Tauro

Hoy es un día para organizar tu vida. Puedes comenzar desde casa. Desde hace un tiempo has estado tan ocupado que no has tenido tiempo para limpiar, ordenar u organizar. Y no es que hoy dispongas de tiempo extra, pero si o si, lo tienes que buscar. Una vez que hayas comenzado, nada ni nadie te detendrá. Al final del día, estará más que satisfecho.

Géminis

Puede que necesites ayuda, pero al solicitarla te encuentres con un “no” sorpresivo y limitante. Esta vez es mejor que salgas tú solo adelante. Confía en ti mismo, no sólo serás asertivo a la hora de tomar una decisión, también encontrarás el camino para implementarla. El proceso podría ser lento, pero seguro. Y lo más importante: no te expones.

Cáncer

Desacuerdos con personas que sólo quieren llevar la contraria. A pesar de tus buenas intenciones, hoy te cuesta ceder y como consecuencia es difícil ponerse de acuerdo, aunque la situación no es tan tensa tan grave como para no intentarlo una y otra vez, hasta que logren alinear sus ideas. Detenerte en detalles podría ser perjudicial. Se lo más directo posible.

Leo

Buscas culpables aún cuando estás consciente de tu grado de responsabilidad en los hechos de los últimos días. Asumes una posición intransigente y todo se complica aún más. Te recomendamos hacer un esfuerzo extra y hacer trabajo interno profundo, buscar la raíz del problema y descubrir que te ata a esta situación y más aún, que hiciste para estar involucrado en el. Comienza un proceso de liberación, que por cierto, buena falta te hacia.

Virgo

No necesitas hacer mucho, con mover una pieza aquí y otra oír allá podrás completar el rompecabezas. Al comenzar el día tiendes a ahogarte en vasos con agua, pero a medida que avanza, tienes más claro que hacer y que no e incluso, como hacerlo. En este caso es mejor dejar que todo fluya y que cada cosa se ponga en su lugar. Y si tienes que dar un empujón hazlo con estrategia.

Libra

Se presentan dos caminos y aciertas al elegir el perfecto para ti. Al principio es difícil, pero una vez que das el primer paso, nada ni nadie podrá detenerte. Si eres constante y perseverante y como complemento, te rodeas de las personas correctas alcanzarlas niveles de excelencia en lo que te propongas. Hay mucho por hacer, pero valdrá la pena.

Escorpio

Si eres amoroso, comprensivo y empatico podrás aportar lo que se necesita para sostener una relación saludable con un ser querido. Hay dos claves para lograrlo. La primera es soltar el pasado. Lo qué pasó, paso y ya no es parte de sus vidas. No vale la pena arrastrar sentimientos que te ahogan y te hacen vivir en un mundo de resentimientos. La segunda clave y la más importante es que una vez que estés liberado, trates de mantenerte así.

Sagitario

No necesitas exigirte más de lo que estás dispuesto a dar. Todo resulta bien tal y como lo habías previsto y una vez que te hayas puesto en acción, puedes pasar a otra cosa. Entre más rápido avances, mucho mejor. No te detengas mucho en este asunto, porque podrías estancarte y como consecuencia, frenar tu crecimiento.

Capricornio

Y así, como si nada, de la noche a la mañana, pierdes el interés. Te sientes apático e indiferente. Difícilmente haces ese clic que te motiva a actuar y como consecuencia te sientes frenado. Esta vez nadie tiene que ver, el origen de tu actitud está en tu interior y recuperar quien eras dependerá única y exclusivamente de cuánto pongas de tu parte para salir de este hoyo, pero no te preocupes, está es otra etapa que superarás.

Acuario

Estas un poco aburrido de vivir la misma situación una y otra vez. Te sientes bloqueado, como atado de pies y manos y aunque por momentos tienes energía, por lo general sientes que las fuerzas te abandonan. Algo raro en ti, quien por el contrario, siempre está dispuesto a hacer y deshacer. Necesitas buscar una motivación o ser más extremista y regirte por horarios estrictos en donde pese más la disciplina que las ganas de hacer las cosas.

Piscis

Ha pesar de lo ocupado que estás, has trabajado duro en tus relaciones y al fin sientes que vas por buen camino. Se superan los problemas con madurez, porque has aprendido a decir las cosas tal cual son, pero con respeto y sin tomarlo demasiado personal. Este último mercurio retrógrado te sirvió para reflexionar y cambiar mucho de quien eres y no te gusta ser. Trata de mantener esa nueva actitud hacia la comunicación. Si lo haces, se abrirán mil puertas ante ti.