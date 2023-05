Policía libera al hombre que chocó contra Downing Street pero lo acusa de otro cargo

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha informado este sábado de que ha puesto en libertad al hombre cuyo carro colisionó contra la verja de Downing Street pero al mismo tiempo le ha imputado otro cargo no relacionado por tomar imágenes indecentes de menores.

La Met explica que Seth Kneller, de 43 años, fue detenido inicialmente el jueves bajo sospecha de “conducción peligrosa” y “daños criminales”, después de que su Kia plateado chocara contra la verja de acceso a la calle Downing, donde se ubica la residencia del primer ministro británico.

Si bien ahora ha sido puesto en libertad en relación con ese suceso “mientras se sigue investigando”, Kneller, originario de Cheshire (noroeste de Inglaterra), ha sido acusado paralelamente de “realización de imágenes indecentes de niños” y puesto a disposición judicial, precisa Scotland Yard en su comunicado.

This is the moment a car drives into the gates of Downing Street. pic.twitter.com/voZldcib5z

— PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) May 25, 2023