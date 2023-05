“Lo mataron como un perro”: habló novia de ladrón asesinado por la espalda por robar moto de un policía

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Recientemente ocurrió un caso que dividió opiniones, pues el saldo fue de una persona asesinada. Los hechos se registraron el pasado miércoles, cuando un policía identificado como Lucas Abraham José Mallea le quitó la vida a un asaltante que intentaba robarle su motocicleta, en la ciudad de Moreno, Argentina, a pocos días de lo ocurrido, la novia la víctima, Andrés Aníbal Carbonel finalmente rompió el silencio.

Por: El Heraldo

El día del hecho, el policía llamó al 911 y dijo: “Estaba con mi novia, íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido”.” cuando aún se encontraba en estado de shock por haberle disparado al ladrón, posteriormente, admitió haberle disparado y negó estar herido, igual que su novia. Ahora, Mallea está acusado de homicidio agravado, debido a que el hecho fue perpetrado por un miembro de la fuerza de seguridad, abusando de su función y por haber usado un arma de fuego, con lo que se demuestra que incumplió con sus deberes como funcionario público.

Sin embargo, el policía fue puesto en libertad, aunque de acuerdo con medios locales, la calificación legal podría ser modificada a exceso en legítima defensa, sin embargo, en su declaración refirió: “Veo que se pone al lado mío una moto pero como tenía la capucha de mi campera puesta, la corrí, y en ese momento vi todo. Tengo todo en mi mente: vi el arma. Lo primero que hice fue girar la cabeza porque pensé ‘acá me mata’. Se me puso a la par y no lo pude ver, ahí giré la cabeza a la derecha agachándome y dije ‘ya está, acá me mata’. Me puteaba, me decía ‘Bajate, dale que te mato'”.

Habla la novia del ladrón abatido en Moreno

Luego del asesinato de su pareja, Rocío, la novia de Andrés Carbonel habló sobre lo ocurrido y aunque aceptó que tenía un problema con las drogas, también dio a conocer su postura: “No lo quiero hacer santo porque está a la vista que él fue el primero en ir hacia la otra persona, pero no era la forma. Siento que me lo mataron como a un perro” y es que la mujer argumenta que tiene que pagar por lo que hizo, ya que se trata de un policía, un hombre de la fuerza que fue capacitado y según ella “lo mató porque quiso”.

