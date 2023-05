“Cavernícola y misógino”: Delsa Solórzano denunció a Diosdado Cabello (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria, Delsa Solórzano, tildó de «cavernícola» y «misógino» al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

Por Monitoreamos

Durante una visita al estado Zulia, la dirigente opositora respondió a los ataques hechos por el número dos del chavismo desde su programa de televisión semanal, Con el mazo dando.

«Señor cavernícola, usted se ha empeñado en mencionarme. Usted hace montajes, edita videos, miente descaradamente todos los miércoles. Todos los miércoles a una mentira distintas. Señor cavernícola, si usted cree que con eso a mí me va a hacer mella, está equivocado«, señaló.

«Su programa misógino, donde usted ataca constantemente a una dama, a una mujer, y no lo digo por ser mujer, lo digo porque todas sus expresiones son misóginas, es problema suyo. Yo voy a seguir en la calle porque sabes qué señor cavernícola, yo me puedo dar el lujo que usted no se da. Yo estoy en la calle, con la gente, yo me puedo dar el lujo que en 25 años de carrera, la gente me puede abrazar y yo a ella y me siento satisfecha y honrada de poder abrazar a cada venezolano como lo ha hecho a lo largo de 25 años. Usted no puede hacer eso», añadió Solórzano.

La candidata presidencial además denunció nuevamente el acoso y hostigamiento por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que la persiguen en todos sus recorridos por el país.