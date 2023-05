Puños, patadas y agarrones de cabello: La impactante mega pelea en aeropuerto de Chicago (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Más de 10 pasajeros estuvieron involucrados en una salvaje pelea a golpes al interior del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, en Illinois.

Por Vive USA

La riña se registró la noche del lunes pasado, cuando los viajeros se encontraban en la zona de retiro de equipaje de las instalaciones aeroportuarias.

Uno de los testigos de la campal grabó en video la pelea y el clip ya se volvió viral en redes sociales. En el clip se observa a más de 10 personas lanzando puñetazos y empujándose.

Sent in video of a brawl this morning at O'Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8

— 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) May 23, 2023