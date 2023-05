Los datos no contados del crimen de Érikha Aponte en un centro comercial de Bogotá

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Al menos 25 horas de grabación de cámaras de seguridad del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, están siendo revisados por expertos forenses del CTI de la Fiscalía dentro del caso por el feminicidio de la joven Érikha Aponte Lugo, el pasado 14 de mayo, en pleno Día de la Madre.

Por eltiempo.com

Si bien imágenes que circularon en redes ya muestran que el homicida fue su expareja, Christian Camilo Rincón Díaz, la información encontrada en los videos –que tienen cadena de custodia– están revelando hechos inéditos y claves.

EL TIEMPO tuvo acceso a la información, en la que quedaron documentadas al menos cinco visitas del señalado homicida antes de que este ejecutara el crimen en el local de Juan Valdez, a las 5:17 de la tarde.

El primer hallazgo es que policías del cuadrante expulsaron del centro comercial, en al menos dos ocasiones, a Rincón Díaz por solicitud de compañeros de trabajo de Érika y de ella misma.

Hay imágenes en las que se observa cómo el hombre es conducido, obedeciendo la solicitud de restricción y alejamiento que Érikha elevó ante las autoridades el 11 de mayo de 2023, al presentir lo que le podía pasar.

Acechada por Rincón

“En una ocasión tuvimos una discusión (…), se llevó al niño estando borracho (…). Con esta denuncia espero tener seguridad y que la Policía me pueda proteger. Le tengo mucho miedo a Cristian (sic)”, se lee en la denuncia de la joven que este diario conoció en primicia.

Doce días antes de pedir ayuda de manera oficial, el hombre que la violentó en varias ocasiones, psicológica y físicamente, estuvo durante 3 horas y 30 minutos en Unicentro. Ese sábado los videos de seguridad del centro comercial captaron a Rincón Díaz merodeando por el local donde trabajaba su expareja.

Incluso, ambos fueron captados en la zona de descargue de mercancía del centro comercial sentados en una especie de sardinel. Las cámaras señalan que Rincón Díaz la retuvo en ese sitio al menos durante una hora y 23 minutos.

“Las agresiones por parte de él son constantes. Me dice que me ama, pero luego me dice que soy una h.p. una p. Que me fui con otro”, explicó Érikha en la comisaría de Familia de Soacha, localidad a la que se tuvo que ir a vivir sin su pequeño luego de un fuerte altercado con el hombre con el que había convivido por 11 años.

La Fiscalía ha recogido varios testimonios que señalan que en múltiples ocasiones su expareja esperaba a Érikha en el parqueadero de Unicentro porque sabía que ella salía sola en su moto y que nadie de su entorno la iba a recoger.

“Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, dice otro de los apartes de la denuncia de Érika.

El ramo de flores

Según la bitácora que han venido armando investigadores del CTI, el sábado 13 de mayo las cámaras volvieron a captar a Rincón en el centro comercial llevando lo que parece ser un ramo de flores. “Se le ve ingresando al local de comidas donde trabajaba Érika. Todo parece indicar que ese día iba a ejecutar el crimen. Pero Érikha no se encontraba”, se lee en el reporte.

“Lo que llama la atención es que llevaba terciada la misma cartera en la que al día siguiente camufló el revolver con el que mató a la joven y luego se quitó la vida”, dijo un investigador.

Y agregó que ya habría pistas del lugar donde Rincón –conductor de profesión– obtuvo el arma que no estaba amparada con salvoconducto.

Seis días atrás, a las 10:30 de la noche, el hombre volvió a ser captado en momentos en que su expareja estaba cerrando el local de comidas. “Se presentó a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo. Le dije que solo quería tener una relación por el niño y me contestó que yo era la mujer de él y que tenía que estar con él”, narró Érika en la denuncia.

El perfil psicológico

Para las autoridades es claro que además de la violencia, Rincón usaba otros mecanismos para presionar a Érikha.

“La amenazaba con quitarse la vida si no volvía con él; también con agredir al papá. En una ocasión se llevó al hijo sin consultarle y usaba el nombre del menor en correos y cuentas”, agregó el investigador.

Tal como lo señaló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a Érikha se le ofreció un cupo en una casa refugio, pero aseguró que no era necesario porque contaba con apoyo familiar y de amigos. Además, porque no podía descuidar su trabajo.

Lo que las autoridades quieren establecer ahora es por qué si, tal como lo reveló EL TIEMPO, a Rincón le aparecían antecedentes por lesiones personales, en 2021, y constreñimiento ilegal, en 2022, no aparecía en registros oficiales.

Además, se intenta saber por qué nadie activó las alertas el domingo 14 de mayo cuando él llegó de nuevo al local de comidas. En videos se le ve hablar con su expareja y después a ella correr por algunos pasillos del centro comercial antes de ser asesinada.

Dos días después del crimen, conocidos y familiares se reunieron en la parroquia El Divino Salvador, ubicada en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, para despedir a Érikha Aponte.

Sus allegados hicieron fuertes llamados al Distrito para solicitar que se tomen medidas que eviten actos de violencia en contra de las mujeres y para garantizar su seguridad.

Después de la eucaristía, los asistentes al homenaje partieron hacia el cementerio Los Olivos, a las afueras de Bogotá, para darle el último adiós a la joven.Su hijo está bajo custodia de la abuela paterna.