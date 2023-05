PSG habría elegido al reemplazo de Lionel Messi, según prensa francesa

Posteado en: Deportes, Titulares

A pesar de que el conflicto que derivó en una semana de suspensión quedó atrás, y de que volvió a ser titular en la goleada del PSG ante el Ajaccio el último sábado, todo indica que Lionel Messi no continuará en Francia la próxima temporada. Su contrato finaliza el 30 de junio y su futuro aún es una incógnita, más allá de las ofertas que recibió del Al Hilal árabe y el Inter Miami, y del coqueteo de Barcelona, que todavía no pasó de eso, porque no realizó un ofrecimiento formal. Mientras, el París ya parece haber elegido al reemplazante de la Pulga para el ciclo 2023/2024…

Por Infobae

El diario Le Parisien aseguró que la prioridad para Luis Campos, director deportivo de la institución, es Bernardo Silva. El mediocampista ofensivo, dúctil para ocupar distintos lugares en el campo de juego, sería el objetivo N° 1 para suplir la ausencia de la Pulga que, pese a estar redondeando una muy buena temporada desde los números (con el hito del título con la selección argentina en el Mundial de por medio), terminó siendo uno de los blancos de las críticas de la prensa local.

“Con 15 asistencias (y otros tantos goles), el argentino es el segundo mejor pasador de los cinco grandes campeonatos, por detrás de Kevin De Bruyne, en el Manchester City, precisamente. Aunque la Pulga es insustituible en ataque, Bernardo Silva lo sabe hacer todo y no duda en defender, que no es precisamente la primera cualidad del campeón del mundo 2022?, lo elogió y al mismo tiempo aguijoneó Le Parisien. Para completar sus estadísticas: el capitán albiceleste ostenta 31 goles y 33 asistencias en los casi dos años que lleva en PSG. Y acumula dos títulos, que pasarán a ser tres si no ocurre nada extraño y su equipo se queda con la corona en la Ligue 1.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ