Un joven mata a tiros a su exnovia en Texas en venganza por abortar

La víctima, que viajó a Colorado para interrumpir su embarazo, ya había denunciado a su expareja por violencia doméstica, pero no recibió respuesta de la Policía de Dallas.

Por rt.com

Una mujer de 26 años fue asesinada a tiros en la ciudad estadounidense de Dallas, en Texas, por su exnovio, en venganza por haber abortado sin su consentimiento, informa la prensa local.

El crimen ocurrió la mañana del 10 de mayo en los alrededores de una gasolinera, donde Harold Thompson, de 22 años, intentó en un primer momento estrangular a Gabriella González. Poco después, el individuo sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. Seguidamente, Thompson abrió fuego varias veces contra el cuerpo de González y huyó del lugar.

