Elsa Castillo: Mi mayor miedo es tener una Venezuela de ignorantes

El sector educativo en Venezuela ha sido uno de los más golpeados por las políticas de Nicolás Maduro, lo que ha motivado a los profesionales de la educación a emprender una serie de manifestaciones en calle que iniciaron el pasado año y se han mantenido en lo que va de 2023.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Sueldos de hambre, incumplimiento de beneficios laborales establecidos en la contratación colectiva, escuelas con infraestructura deteriorada, sin insumos y fallas en los servicios básicos, son algunas de las denuncias de los educadores en cada rincón del país.

Elsa Castillo, dirigente sindical nacional del Magisterio de Venezuela, se ha convertido en una de las voces principales de los docentes en el reclamo de mejoras salariales y laborales. Calificó como “una canallada más” los anuncios presidenciales del 1 de mayo, donde no se otorgó el tan anhelado aumento salarial que permita cubrir la canasta básica, tal como lo establece la Constitución.

Advirtió que, bajo este escenario, es probable que no se pueda dar inicio al próximo año escolar, porque las autoridades no pueden suponer que los docentes sean esclavos.

Afirmó que en lo que resta de año escolar se retomarán las asambleas permanentes. Asimismo, puntualizó que, más allá de las protestas, también es necesario ejercer acciones legales en instancias nacionales e internacionales para recuperar la calidad del sistema educativo en Venezuela.

Castillo fue tajante al nombrar a Maduro como el único responsable del deterioro de la educación en el país. A su juicio, el propósito del Gobierno es “tener profesionales analfabetas funcionales”.

– ¿Qué es lo que han obtenido ustedes tras 4 meses de manifestaciones en la calle?

Un bronceado, un gran sudor, una gran molestia, pero también un nivel de conciencia y le hemos quitado la máscara a Maduro que le estaba diciendo al mundo que Venezuela se había arreglado. Ya todo el mundo sabe que Venezuela no se arregló, que eso era una pantalla hecha por unos enchufados, que han hecho un despliegue de un sinnúmero de cosas y que seguramente lo están haciendo con el propio dinero de los venezolanos, porque el erario público nos pertenece a todos, no le pertenece a él ni a su grupo político.

– Pareciera que al régimen de Maduro no le importa la educación de los venezolanos. Bajo esa premisa, luce difícil que vaya a cumplir con las exigencias de ustedes.

No, él no va a cumplir con las exigencias de nosotros porque ese es un hombre que nunca ha hecho nada por la educación, ni siquiera por su propia educación. Si él hubiera hecho algo por su propia educación, una vez que fue canciller, hubiese tenido un mínimo de preocupación por leer, por foguearse un poco respecto a lo que debe ser un canciller y después, teniendo el cargo de presidente, foguearse un poco respecto a lo que debe ser un presidente, que debe ser fundamentalmente un estadista. Es decir, un hombre experto en el análisis y solución de los problemas del estado. ¿Qué es Nicolás Maduro? Bueno, él simplemente dice que es un obrero, entonces pues que alguien, por favor, le entregue la mopa y el coleto para que limpie el salón de los estudiantes.

– ¿Qué cree que busca la administración de Nicolás Maduro con las desmejoras y hostigamiento hacia el gremio de docentes?

Dos cosas: Uno, que los educadores terminen de abandonar el sistema educativo y que hasta abandonen el país; y la otra, formar personas que puedan tener un título pero que esté vacío de contenido. Por ejemplo, un bachiller que no tenga las competencias que debe tener un bachiller; un médico, que ellos lo forman en tres años, y a quien no lo forman como médico, no está capacitado para ejercer la medicina. Y si revisas las otras carreras en donde ellos han metido sus pútridas manos, te vas a encontrar que ese es el resultado.

– ¿Qué proponen entonces para superar la crisis en el sector educativo, político, económico y social que atraviesa el país?

Uno, exigirle a la oposición que sea seria y que efectivamente haga la política que Venezuela necesita. Dos, solicitarle a los ciudadanos que resistan, y resistir no es solamente decir: “Estoy aquí dentro de Venezuela” o “Voy a hacer un emprendimiento para comer”, también es necesario que los venezolanos comiencen a compartir conocimiento y a impartir conocimientos. Es decir, si yo soy profesora y tengo unos vecinos, yo debo ayudarlos a mejorar su nivel educativo. Es decir, debemos ir, a manera de resistencia, hacia la constitución de un sistema educativo no formal que nos garantice la formación que el sistema educativo formal no nos va a garantizar.

– ¿Cuál es su mayor miedo en el ámbito educativo?

Tener una Venezuela de ignorantes, tener una Venezuela con médicos que no sepan ejercer la medicina, abogados que no puedan ejercer el derecho, enfermeras que no puedan poner una inyección. Personas con títulos pero que no estén preparados para eso. Yo quiero una Venezuela de calidad.

– ¿Cuál materia debería cursar actualmente Nicolás Maduro y por qué?

Debería estudiar formación ciudadana para ver si aprende lo que es la ciudadanía, el Estado, la división de poderes, lo que son las leyes porque los ciudadanos tenemos que respetar las leyes, saber dónde termina el derecho de un ciudadano y comienza el derecho del otro, todo eso debería él estudiar