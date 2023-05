Posteado en: Tecnología, Titulares

Tenemos millones de personas descubriendo, en todo el globo terráqueo, el uso de útil Inteligencia Artificial (IA) lanzado por ChatGPT y ahora otras opciones. Estas ya forman parte del arranque de uso más veloz de una tecnología.

Especial de Laszlo Beke

Las áreas que IA puede invadir parecen infinitas y en el New York Times exploran estas con personas de carne y hueso: 35 Ways Real People Are Using A.I. Right Now. Curiosamente no incluyen allí el uso Chat GPT para sesiones de Tormentas de Ideas, el cual desarrollaremos en este escrito. Realmente, el avance en el uso de IA es tan veloz, que para cuando el lector vea este artículo habrán aparecido otras opciones. Seguramente ya muchos habrán descubierto que OpenAI ya penetró al terreno de Meta y de Google, cuando apareció LuzAI (+34 613 28 81 16) permitiendo las búsquedas usando ChatGPT en WhatsApp. Definitivamente, hay que prepararse y amarrarse los cinturones…

Las organizaciones pueden considerar el uso de ChatGPT en diferentes y múltiples enfoques para conversaciones cruciales o para la toma de decisiones de largo plazo. Las parejas audaces pueden aprovechar a ChatGPT para su próxima aventura romántica. Los periodistas detallistas pueden dedicar la mitad de su atención a ideas alocadas tratando de cubrir temas complejos. Es una gran herramienta para generar ideas frescas para la empresa. ChatGPT aplica, si se necesita crear contenido, pero no se tiene claridad y si se requieren ideas creativas para que fluyan libremente y no se tiene con quién hacerlo. Con algo de exploración y repetición, ChatGPT también es una interesante opción para ser aprovecharla como parte del proceso de tormenta de ideas. ChatGPT para tormentas de ideas puede servir para reforzar con ideas nuevas un escrito o un ensayo o para una búsqueda creativa. Es conveniente tener en mente que ChatGPT ocasionalmente provee la respuesta equivocada, así que las respuestas deben verse con algo de escepticismo y deben ser chequeadas. Con respecto a las Tormentas de Ideas se pueden considerar los siguientes puntos:

Practicar previamente con ejemplos – Se le puede solicitar a ChatGPT ideas de lo que se debe llevar para un viaje al exterior, o para generar respuestas prudentes a correos electrónicos molestos recibidos del jefe. Estos ejemplos servirán de ensayo para ver como ChatGPT las procesa y para poder aplicarlas posteriormente a las Tormentas de Ideas. La intención no es obtener un producto terminado, sino más bien identificar los conceptos y las estructuras que forman parte del funcionamiento de ChatGPT.

Encontrar el punto de inicio – Una tormenta de ideas enriquecedora comienza con una buena premisa y por ello es importante identificar la pregunta medular o el tópico a explorar. Esta información debe ser aprovechada para realizarle múltiples preguntas a ChatGPT. Idealmente se comienza con preguntas cortas, ejecutadas en forma consecutiva y rápida. Más adelante en el proceso, también se recomienda buscar la obtención de mejores respuestas con preguntas más extensas desde uno hasta tres párrafos.

La búsqueda de ideas con preguntas abiertas – La ingeniería de las preguntas tiene una cierta complejidad. Para tener una mejor perspectiva de una idea, es necesario ser lo más específico posible. Es preferible hacer preguntas abiertas en lugar de aquellas que provoquen respuestas de “si” o “no”. Es conveniente comenzar lo más simple posible e ir haciendo más complejas las preguntas en la medida que se van desarrollando las ideas. También es recomendable el uso de palabras de instrucción o de mando para mejorar los resultados. Teniendo ya claridad con la idea a aplicar, se puede considerar solicitarle a ChatGPT que escriba, resuma u ordene los resultados de manera que el resultado pueda ser fácilmente transformado en nuevas ideas.

Obtener un ángulo diferente en una historia – Si se siente que se está en un punto de parálisis en el proceso creativo, se le pueden pedir nuevas opciones al chatbot. Asimismo, se puede resumir la historia en el punto actual y pedirle ideas hacia donde debería ir el resto de la historia. Es posible que el chatbot genere una nueva sección de la historia, que puede servir de inspiración para continuar escribiendo.

Obtener títulos y encabezados – Esto se puede hacer de dos formas: (a) pedirle a ChaGPT que proponga títulos para un tópico y (b) solicitar un título para el material que ya se ha desarrollado.

La persistencia en preguntar – Una estrategia recomendada es repetir la misma pregunta varias veces, para ver como reacciona el chatbot. Mientras más se pregunta, más se aumenta la posibilidad de encontrar elementos nuevos o especialmente útiles. Se pueden hacer preguntas sobre un contexto adicional o sobre cualquier tema que sea de interés. Se puede iniciar la Tormenta de Ideas bajo un esquema muy focalizado, pero es recomendable también en cierto punto tratar de obtener algunas ideas nuevas fascinantes y hacerle seguimiento a estas. Si la cadena de información parece desviarse excesivamente, una buena opción es arrancar otra sesión de chateo para así aclarar lo recopilado.

Solicitar listas – largas, mejores , más extrañas … en un ejemplo, probando a ChatGPT se le pidió:

– Una lista de posibles áreas para las cuáles puede ser útil usar una Tormenta de Ideas y ChatGPT respondió que entre otras aplica para estrategias de mercadeo, técnicas de estudio e ideas para una cita.

– Una lista más creativa de posibles áreas para las cuáles puede ser útil usar una Tormenta de Ideas y ChatGPT mencionó actividades para el enriquecimiento de las mascotas, paisajes sonoros y la colonización del espacio.

– Una lista más disparatada de posibles áreas para las cuáles ChatGPT puede ser útil en una Tormenta de Ideas y propuso reflexionar sobre algunas ideas locas de Inteligencia Artificial asociadas a dispositivos telepáticos de comunicaciones, transporte impulsado-por-emociones y jardines híbridos planta-humanos. Esta respuesta no parece muy práctica, pero puede servir para relajar las presiones en un cierto momento.

Dentro de estas múltiples listas solicitadas es muy factible que aparezcan ideas que sean puntos de partida para discusiones útiles.

Especificar la estrategia de Tormenta de Ideas – Desde el principio o más adelante en el proceso se le puede solicitar a ChatGPT que sus respuestas las provea dentro la estructura de la estrategia de Tormenta de Ideas deseada: SCAMPER, Six hats o la Asociación de palabras al azar.

Mantener la mente abierta para aplicaciones potenciales – No es conveniente encasillar a ChatGPT exclusivamente como una herramienta de trabajo. Indudablemente puede ayudar en Tormentas de Ideas asistidas con Inteligencia Artificial para equipos de trabajo. También puede ayudar a un joven adolescente con ideas para reflejar en su diario o a un abuelo en la decisión de las plantas a cultivar en el jardín. No es necesario limitar las posibilidades, lanzar ideas al chabot puede ser muy útil para que una tormenta de ideas sea más productiva.

Medir las limitaciones y los sesgos de la herramienta – Es conveniente informarse previamente sobre las fortalezas y debilidades del chatbot. Existen medios que han preparado guías para el uso de Inteligencia Artificial Generativa y donde deben aplicarse exclusivamente para generar ideas para una historia y para investigación. Estos dos aspectos aparecen al principio del proceso creativo y dejan espacio para afinación y perfeccionamiento posterior y ello parece eminentemente aplicable a las Tormentas de Ideas. Por cierto, existe un límite en el número de caracteres de ChatGPT en sus respuestas. Para superar esto último, se le puede decir “continuar” varias veces hasta llegar al corazón de la historia.