“Chonkosaurus”, la gigantesca tortuga mordedora que fue vista en río de Chicago (VIDEO)

Una enorme tortuga llamada “Chonkosaurus” ha sido vista relajándose al sol junto a un río que alguna vez estuvo muy contaminado.

Por Mirror

El kayakista Joey Cantore compartió un video de la gigantesca tortuga mordedora tomando el sol en una cadena oxidada en medio del río Chicago en Illinois, EE. UU.

Escribió: “Chicago River Snapper, también conocido como Chonkosaurus. Genial ver a esta bestia prosperando aquí en lo que alguna vez fue un río tan tóxico, pero que poco a poco se está limpiando y restaurando”.

Chicago River Snapper aka Chonkosaurus. Great to see this beast thriving here on what was once such a toxic river, but is slowly getting cleaned up & restored. Somebody planted a bunch of native plants up the river from here, too. I can only wonder this things been eating. pic.twitter.com/u6bhlpo4p5

— Joey Santore (@JoeySantore) May 6, 2023