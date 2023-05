El presidente y la primera dama de Francia llegan a la coronación del rey Carlos III (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente y la primera dama de Francia, Emmanuel y Brigitte Macron, llegan por el Coronación del rey Carlos III.

Algunos de los invitados a la coronación del rey Carlos III han empezado a llegar este sábado a la Abadía de Westminster, donde se celebrará la formal ceremonia, cuyo comienzo está previsto para las 11.00 hora local (10.00 GMT).

Ataviados con uniformes militares, trajes religiosos o medallas, los invitados empezaron a ocupar sus lugares en el templo religioso, después de que las fuerzas de seguridad hicieran un registro de la abadía y sus alrededores con perros entrenados.

The President and First Lady of France, Emmanuel and Brigitte Macron, arrive for the #Coronation pic.twitter.com/LmxQkaULh4

— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023