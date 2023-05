Director de un grupo anti-monárquico es arrestado en Londres antes de la coronación de Carlos III

Click to share on Google News (Opens in new window)

El director del grupo anti-monárquico “Republic”, Graham Smith, y otros organizadores de una protesta contra la coronación del rey Carlos III del Reino Unido han sido arrestados este sábado por la Policía antes del comienzo de evento, según ha informado a los medios esta organización.

Graham Smith había estado recogiendo pancartas para los manifestantes en la plaza de Trafalgar cuando fue detenido por la policía, según precisa el diario “The Guardian”.

Esta organización busca reemplazar al monarca por un jefe de Estado electo y apoya hoy una protesta bajo el lema “NotMyKing”.

This morning, @GrahamSmith_ and 5 members of our team were arrested. Hundreds of placards were seized. Is this democracy? #NotMyKing #Coronation

— Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023