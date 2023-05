Google anuncia por sorpresa su primer teléfono plegable

Posteado en: Tecnología, Titulares

Como suele ocurrir en el caso de los Google Pixel: los rumores eran ciertos. Google ha anunciado por sorpresa su primer teléfono plegable, el Pixel Fold.

Por: Gizmodo

Si bien la presentación oficial del dispositivo tendrá lugar el 10 de mayo en Google I/O, la compañía no ha podido resistirse a escribir una gracieta en redes sociales con motivo del día de Star Wars para ir abriendo boca sobre lo que tienen preparado: “May The Fold Be With You”. Que la Fold-za te acompañe.

Un vídeo adjunto deja ver el teléfono en toda su gloria, y una página habilitada en la tienda de Google nos permite apuntarnos para recibir más información. No hay detalles técnicos del teléfono, ni de precios y disponibilidad.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que el Pixel Fold tiene un formato muy parecido a los teléfonos plegables de Samsung y Oppo, con un módulo de cámara similar al del Pixel 7 Pro y una pantalla externa rígida para usar cuando el teléfono está plegado. La pantalla flexible se abre como un libro y tiene unos marcos bastante generosos, que vistos con ojos optimistas permiten que la cámara interior no interfiera con la pantalla, sino que esté borde superior.

