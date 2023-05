MET Gala 2023: los looks de la alfombra más emblemática de la moda

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Llegó el primer lunes de mayo y, como todos los años, se celebra la Met Gala. El icónico Museo Metropolitano de Nueva York es la sede de la edición 2023, que presenta a la alfombra blanca más emblemática de la moda y el diseño. En una noche repleta de celebridades, la temática y el dress code general le rendirán homenaje a Karl Lagerfeld, el eminente director creativo de Chanel que falleció en 2019.

Por: Infobae

Este año se esperan aproximadamente 400 invitados de sectores diversos como moda, cine, música, teatro, deportes y tecnología. Penélope Cruz, Michaela Coel, Dua Lipa y Roger Federes son solo algunos de ellos. El objetivo de la gala es agasajar la inauguración de una gran exposición en el Instituto de Moda del museo, que será llamada “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: Una línea de belleza). De la mano de los diseñadores Benito Fernández, Maureene Dinar, Gabriel Lage y Patricia Profumo, Infobae analizó los looks de esta celebración anual que lidera la directora de Vogue, Anna Wintour.

Todos los looks de la alfombra blanca 2023

“La MET Gala uno de los lugares donde más tendencias se generan. Es más polémica que otras alfombras rojas. Me encanta. Además, me intriga la temática Karl Lagerfeld ya que lo admiro profundamente”, destacó en primer lugar Benito Fernández.

Maureene Dinar consideró sobre el look de Dua Lipa. “Un vestido espectacular color crudo con escote Gina, pues era con volumen con un galón en el recorte y en el escote Channel”.

Por su parte, Benito Fernández aportó: “Divina Dua Lipa. me encanta la textura. El corsét es una tendencia que está pegando de nuevo sobre todo en la música. Se había dejado de usar y las cantantes jóvenes lo están poniendo de moda y ponerlo en la alta costura está buenísima. Está divina de make up y del pelo; perfecta”.

“Espectacular vestido de Dua lipa. Clásico vestido de época con volumen y excelente corsetería, divina. Aunque como icono de moda y basada en el emblema Lagerfeld hubiera preferido un poco más de diseño. Increíble tributo by Chanel house. Puntaje: 8?, sumó Patricia Profumo.

“Me gusta que Penélope se haya arriesgado a algo así. Es muy lindo lo que tiene. El cuello que hace como capucha, el corte. Tal vez la pollera la hubiese hecho más languida o con más vuelo y cola. Me gusta que se arriesgue porque ella genera tendencias”, opinó Fernández sobre la elección de Penélope Cruz.

En tanto, Dinar dijo: “Bustier íntegramente Bordados con la pollera con volumen encaje debajo y puntillas bordado buen corte con escot dónde sale la capucha que queda como cuesta, cinturón bordado y puntilla bordada alrededor del velo”.

A su turno, Profumo señaló: “Espectacular Penelope. Con un antiguo, barroco y gitano look para acompañar esta alfombra tan esperada de diseño y glamour. Alta corsetería que supo acompañar en blanco y plata. Divina, aunque no alcanzo para deslumbrar”.

Lage sostuvo: “Líneas de vestidos muy vistos, pero una línea que se esta viendo las pasarelas europeas, respetando el leit motive, de estas pasarelas. No veo tanto trabajo salvo un escote de hombros caídos con una superposición increíble de flores. Pero salvo eso, no estoy viendo lujo exótico”.

Sobre los looks de Anna Wintour y Bill Nighy, Fernández consideró: “Me parece que Anna está correcta. Ella siempre con su estilo. Tal vez para esta gala me hubiese jugado un poco más. Me encanta. Me parece que siempre ella da el toque de elegancia y distinción. Me gusta la silueta con ese tapado más de lo street o de calle y abajo la pollera más de noche y alta costura”.

Mientras que Profumo sumó: “Espectacular vestido de alto pret a porter. Completamente bordado en cristales al tono del estampado, pero honestamente me hubiera gustado que el vestido fuera completamente largo. Pero no un vestido a la rodilla y luego una falda tubular blanca debajo. Un 6 para ella Anna”.

Sobre el look de Rita Ora, Fernández aportó: “Me encanta. Una bomba. Divina. Me gusta el vestido, los accesorios. El total look me parece lo mejor hasta ahora. Perfecta”.

A su vez, Profumo dijo: “Me gusto mucho el vestido y con acompañamiento de la capa arrastre en gasa, muy divertido el look con transparencias muy osadas. Buena elección del negro y acorde al dress code elegido para esta gala, aunque me pareció excesivo y no acorde el detalle de brazaletes con brillos en cada desde ese detalle decae el resto del look , completamente innecesario, un 7 puntos para ella”.

