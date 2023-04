¿Quiere Ancelotti el regreso de Messi al Barcelona? Esto fue lo que respondió (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, resaltó la dificultad que tiene con el calendario actual y la carga de partidos que asume un equipo que pelea por todo, ganar Liga y ‘Champions’ en la misma temporada, y admitió que “es bastante complicado”, pero dejó claro que no bajarán los brazos en la competición doméstica.

“Ganar el doblete en una temporada no es tan sencillo. La verdad que hay equipos que puede ser que ven LaLiga un poco más complicada y ponen toda la mente en la competición europea, no es el caso nuestro, pero puede pasar. Ganar Liga y ‘Champions’ es bastante complicado”, aseguró en rueda de prensa.

Recordó Ancelotti antes de iniciar su comparecencia que era la rueda de prensa 101 de la temporada. En ella, comenzó dejando elogios a su próximo rival liguero, el Girona con un estilo inculcado por su entrenador, Míchel Sánchez, que es el quinto mejor equipo jugando de local de LaLiga.

“El Girona juega un fútbol muy bonito. Es un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón. Maneja bien la posesión y en su casa lo ha hecho muy bien”, resaltó Ancelotti que volverá a las rotaciones en su equipo titular y cuenta con cinco bajas en el partido.

“CAMAVINGA TIENE UN MOTOR QUE ES UN FERRARI”

Entre las ausencias destacan los franceses Karim Benzema y Eduardo Camavinga, que se ha convertido en indiscutible. Ancelotti se rindió en elogios hacia el joven francés de 20 años y las cualidades que está mostrando en cada partido que juega.

“Camavinga como todos los jóvenes está progresando y aprovechando el tiempo que ha jugado como lateral para mejorar sus límites. Es muy joven, tiene que madurar el conocimiento del aspecto táctico porque técnicamente no tiene nada que aprender y físicamente tiene un motor que es un Ferrari, no un Cinquecento”, valoró.

Pese a las molestias en la rodilla que arrastra el brasileño Rodrygo y un problema intestinal que le impidió entrenar el lunes, el técnico madridista confirmó su presencia en el partido.

“Ha tenido un pequeño problema en la rodilla en los últimos tiempos que está manejando bien, no se queja mucho. El de hoy es un problema intestinal pero está bien y mañana va a jugar. A nivel físico está progresando, es muy rápido y continuo en el juego. No es un delantero típico porque él no necesita muchas pausas en los partidos. Lo está haciendo muy bien y ojalá pueda progresar porque veo que tiene margen de progresión”, deseó.

Con LaLiga virtualmente sentenciada en favor del Barcelona tras su triunfo ante el Atlético de Madrid, Ancelotti reflexionó sobre la distancia de once puntos: “Como calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia y lo ha mostrado los partidos que nos hemos enfrentado. Los dos equipos estamos muy igualados. Hay detalles que han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos”.

¿Le gustaría a Ancelotti que Messi volviera al Barça?

Un tema que ilusiona en Barcelona, el posible regreso del argentino Leo Messi, lo ve desde la distancia el entrenador madridista. “Messi puede hacer lo que quiera y el Barcelona también. No es un tema para mí. Me gusta como jugador, para el fútbol español es bonito pero es un tema de Messi y el Barça”, dijo.

Centrado en lo suyo, reconoció la dificultad de tomar decisiones como la del sábado ante el Celta, cuando dando descanso a Dani Carvajal, apostó por Nacho Fernández por delante de Lucas Vázquez en el lateral derecho. EFE