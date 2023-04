Algunos usuarios piden cancelar a “Peaches” de Mario Bros porque “normaliza el acoso”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Super Mario Bros ya se ha convertido en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia e incluso se habla de que el tema ‘Peaches’, que Jack Black canta en la cinta, podría estar nominado en los próximos Premios Oscar, pero no todos los usuarios están de acuerdo y en redes sociales han llamado a “cancelar la canción” por promover el acoso.

Por: Quinto Poder

En la historia Bowser, el villano de la película, está enamorado en secreto de la princesa Peach y es tanto su amor que le compone la canción ‘Peaches’, pero debido a que intenta obligarla a que se case con él, aunque ella no lo quiere, algunos usuarios han reprobado la película al considerar que se está intentando normalizar el acoso.

“Obviamente fomenta el acoso. Bowser es el malo y no tiene reglas morales así que para él dedicarle una canción a Peach con ese nivel de acoso no tiene nada de problemático”. “Claro que la canción de Peaches promueve el acoso, ¿la razón? Se debe a que normalizamos ese ‘amor’ y ahora los niños crecerán creyendo que las mujeres les deben algo”. “Y no hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mi no me hace gracia reírse del acoso”, se quejaron algunos usuarios.

Sin embargo, otros fans de Super Mario Bros han salido en defensa de la canción ‘Peaches’, al considerar que solo se trata de una película animada, donde se deja claro que Browser es el villano, y se han enfrentado en redes sociales contra los usuarios que piden cancelar el tema de Jack Black por normalizar el acoso.

Para leer más, pulse aquí.