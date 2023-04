La marcha de los “zapatos rotos” llegó a la Zona Educativa de Barinas

Los docentes en compañía de los demás trabajadores del sector público de Barinas, marcharon hasta la Zona Educativa, este lunes, para mostrarle a las autoridades que defienden al régimen de Nicolás Maduro, que no es cuento que la calle está dura y la crisis los ha llevado a tener los “zapatos rotos”.

La docente Xiomara Morillo, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Barinas, se soltó la sandalia que cargaba, de suela gruesa de la mitad hacia el tacón, pero con una rotura en la planta del pie, con la que venía caminando.

“No es que el zapato sea de mala calidad, es que está roto porque lleva muchos kilómetros recorridos en mi pie, y no he podido sustituirlo porque no me alcanza el sueldo”, dijo.

La sindicalista recordó que no es solamente ella la que camina sintiendo lo caliente del asfalto porque la suela del zapato ya no da para más, y mencionó que “hay docentes que no vienen a estas convocatorias de calle, porque no tienen calzado”.

Los maestros ingresaron al área donde funciona la Zona Educativa de Barinas, en una ala del liceo Raimundo Andueza Palacios, para dejarle claramente dicho a la jefa Maridet Montoya, que “el régimen madurista tiene que aumentar el salario, porque no vamos a abandonar la calle”.