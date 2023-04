Hugo Maestre: El régimen de Maduro es propiciador y creador de ladrones

Posteado en: Política, Titulares

Es como ridículo que un Presidente tenga una quejadera y lloradera si siendo el principal propiciador y creador de ladrones, y el mejor ejemplo es que su testaferro Alex Saab está preso en los Estados Unidos de América, y lo defendió nombrándolo embajador de su gobierno, dijo Hugo Maestre, dirigente político guayanés.

Saab fue el responsable de traer e importar para el régimen de Maduro, comida en mal estado, al igual que los sobrinos de su mujer Cilia Flores, detenidos por tráfico de drogas, y su hijo “Nicolasito” que anda derrochando el dinero de todos los venezolanos, cayendo en lo más cínico y bajo, al decir que es pastor evangélico, “así como se burlan”, denuncia el dirigente.

Uno se sorprende cada día más con este régimen e inventan de todo, producto de los asqueante como se han manejado, toman unas decisiones que mantienen a los venezolanos en expectativa que se convierte en una distracción, porque no hacen nada para mejorar la vida de los venezolanos.

“Todo es una frustración, viven de la argucia, del alzapié, de la picaría, viven como el poeta de sueños con ganas de joder, porque no hacen absolutamente nada”, dijo Maestre.

Guayana que era uno de los sueños prodigiosos económicamente para el país, hoy está convertida en una entelequia, en un rastrojo de empresas que no le sirven al Estado para nada, y este Estado que hoy manejan los comunistas, tiene mucha gente cobrando sin trabajar denunció.

Los tienen ahí como un banco que les garantiza según ellos el voto, porque piensan que los trabajadores no son capaces de quitarse esas amarras, y buscar su libertad democrática, de vida, para buscar el sustento que ellos y su familia necesitan, agregó.

En ese orden de ideas dijo Maestre, que una vez se realicen las elecciones y este gobierno tenga que salir, “porque tienen que salir”, el próximo líder que sea el Presidente de todos los venezolanos, tiene que ser con la visión de desarrollo, aguas abajo, y no volvamos a lo de antes.

Hay que buscarle una salida y el próximo gobernante tiene que ponerle coto a esta situación.

Porque no es posible que un país como Venezuela, lleno de riquezas como el petróleo, el oro, diamantes, coltan, hierro, bauxita, riqueza hídrica, y que estemos viviendo esta situación, agregó,

GUAYANA SIN GASOLINA DESDE HACE SEIS AÑOS

En el estado Bolívar en los últimos seis años, los guayaneses han vivido una situación agobiante, con largas colas bajo el sol radiante de Guayana, y el gobierno no termina de tomar decisiones contundentes al respecto, para resolver el problema.

Tenemos que soñar que con este proceso electoral que se avecina, y sería ” una gran vergüenza que digan ganó Maduro”, y que eso sería como ponerse una pistola en la sien y dispararse, un hara kiri.

Maestre está seguro que ya viene una implosión que está llamada a hacer el posible sueño que tenemos como es María Corina Machado.

Ella se ha enfrentado al régimen, no ha sido blandengue, y ha sido una luchadora, no se ha quebrado nunca y tiene un mensaje que uno se convierte en parte de ella, cuando dice que no pudo ver a sus hijos graduarse, porque el régimen no la dejó salir a verlos.

“Sus hijos están en el exterior y tienen años que no los ve, porque ella no puede salir del país”, y como ella, miles de padres que están como ella.

Recientemente murió la ex presidente del CNE, “La irreversible” y sorprende como millones de mensajes en contra de ella, sentimientos negativos, pero que el no es así porque cree en Dios, mientras ellos son paganos y practican la brujería y otras cosas, que desentierran cadáveres para quitarle huesos o prendas, y otras prácticas insanas, agregó.

“El que va contra Dios, va contra el pueblo”, y tiene la seguridad que Bolívar volverá a ser el sueño de la gente del sur, sino del país entero.

En Guayana está el nido económico futuro del país, con todas sus riquezas hídricas, y minerales, que generará la nueva Venezuela, concluyó.

Nota de prensa