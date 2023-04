Guaidó: A Maduro se lo puede derrotar, me amenaza porque se sabe electoralmente débil

Posteado en: Destacados, Nacionales

Juan Guaidó denuncia que hay una orden de detención en su contra firmada y lista para usar. No es la primera vez que siente que el régimen puede detenerlo y sospecha que no será la última, sin embargo, asegura que no se va de Venezuela. “Hay venezolanos en todas partes del mundo, pero la primera línea de batalla, de resistencia es muy importante y hay que reforzarla a pesar de las amenazas”, dice en diálogo con Infobae.

Por: Infobae

El opositor reclama una fecha concreta para las elecciones. “No tenemos algo tan elemental como un cronograma”, acusa. Afirma que el régimen debe los comicios desde 2018 y que “juega” con la fecha porque tiene miedo: “Maduro es electoralmente derrotable y por eso amenaza”.

Asegura también que la única posibilidad de volver a movilizar a los venezolanos es con unas elecciones primarias que unifiquen los reclamos, y aspira a canalizar el descontento social que se siente en las calles de su país, y en el dolor que grita la diáspora.

En la entrevista con este medio también pide que el papa Francisco pase a Venezuela por “el mismo tamiz” que a Nicaragua y recuerda que “la dictadura se robó un tercio del PIB venezolano en tres años”. Asume que sólo unidos se puede competir con la maquinaria del régimen y detalla los puntos básicos que cree que deberían cumplirse para tener una interna creíble que les devuelva la ilusión a los venezolanos dentro y fuera del país.

-Hace días que viene denunciando que el régimen de Nicolás Maduro tiene una orden de detención en contra suyo, ¿qué información tiene?

-La decisión la tiene Maduro, el riesgo para nosotros no es nuevo. Las amenazas no son nuevas, lo que hoy se reedita es la pretensión de secuestrarme. En Venezuela no hay Estado derecho, hay un régimen señalado por delitos de lesa humanidad que tortura y encarcela, y que ha perseguido sistemáticamente a la oposición. Maduro hace lo único que saben hacer estos regímenes autoritarios o totalitarios, que es tratar de mantener el poder.

-Siempre hubo rumores al respecto, incluso detenciones fallidas, ¿por qué esta vez es distinto?

-Mira en este momento el régimen busca, de cara al 2024, afianzarse en el poder, pero no como debería, porque no tiene respaldo popular ni ningún tipo de querencia en el pueblo de Venezuela. Maduro se configura como un Ortega (por el dictador nicaragüense) o como el propio Maduro de 2018, cuando ilegalizó partidos, cuando inhabilitó candidatos. Nosotros, como siempre, le hacemos frente a las amenazas que una y otra vez ha hecho el régimen de Maduro.

