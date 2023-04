El Dalai “sobón” metiendo mano a Lady Gaga causa polémica en las redes (VIDEO)

En la última semana se conoció un video en el que el líder espiritual del budismo tibetano, Dalái Lama, le pedía a un menor de edad que le “chupara la lengua”. De acuerdo con lo que se puede observar en el video, el niño se habría presentado ante Lama, con el fin de hacer un reverencia.

El hecho se produjo en un evento de la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

Esto causó gran controversia alrededor del mundo. Incluso, la plataforma Change.org, la organización Deter Influencers from Child Abuse creó una petición para recolectar firmas bajo el título de ‘Salvemos a los niños del Dálai Lama: detengamos el abuso infantil’.

His Holiness the Great 14th Dalai Lama, as chief guest, attends “iMpower Academy for Skills,” a program organised by M3M Foundation at Thekchen Choeling Tsuglakhang in Dharamshala on 28 February 2023. pic.twitter.com/cqJSAX6EQF

Ahora bien, en medio de las polémicas, un nuevo video de Lama tocándole la pierna a la cantante estadounidense Lady Gaga ha dado mucho de qué hablar. En el clipeo difundido en redes sociales, se puede ver cómo el líder espiritual le hace cosquillas e intenta tocar de manera frecuente las piernas de la artista hasta que ella coloca su mano sobre la suya para detener el contacto.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023