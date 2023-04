El cambio climático ataca de nuevo: las imágenes de las apocalípticas granizadas en Arabia Saudita

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado 10 de abril, la ciudad de Al-Baha, en el oeste de Arabia Saudita, se tiñó de blanco después de que una fuerte tormenta de granizos atípica azotara la región, provocando hasta un metro de granizo en algunas áreas de la urbe.

Por: El Heraldo

En redes sociales se han viralizado varios videos en los que se muestran quitanieves trabajando duro mientras que trabajadores del gobierno local intentaban liberar los vehículos bloqueados y despejar las carreteras para que la gente pudiera realizar sus actividades cotidianas.

Cabe señalar que el clima severo en la región incluyó fuertes lluvias e inundaciones que provocaron el cierre de carreteras del oeste del país. Las autoridades pidieron a los residentes y automovilistas tener precaución dada la intensidad del clima y el frío en la región.

Anuncian cancelación de clases

Cabe destacar que durante toda la tarde, los equipos de emergencia de la ciudad tuvieron que retirar piedras y granizo de las vías mientras los parques de la ciudad se volvían blancos.

Por su parte, la autoridad educativa de Al-Baha anunció la suspensión de clases por el día y pidió a los estudiantes que continuarán sus estudios de forma remota debido a las malas condiciones climáticas.

#SevereWeather ?

Very violent storms and hail ?? in #SaudiArabia.

In the last few hours, there has been a powerful storm in the area, with heavy rain and hail in the Al-Jawf region. pic.twitter.com/dV05ovDaNH

— Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) April 12, 2023