Fuertes tormentas de arena vuelven a azotar Pekín y el norte de China (Videos)

Pekín y varias otras áreas del norte de China sufren en las últimas horas intensas tormentas de arena que en algunos momentos han elevado los índices de calidad del aire por encima de los 1.100 puntos, nivel considerado extremadamente peligroso.

El Centro Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel azul y amarillo -las dos primeras de una escala de cuatro- y avisó de que el polvo y la arena en suspensión afectarán a más de una docena de provincias norteñas.

Las tormentas se originaron en Mongolia y se desplazaron desde última hora del lunes en dirección sureste, entrando en China a través de la región autónoma de Mongolia Interior, de acuerdo a la institución meteorológica.

A HUGE Sandstorm hits #Beijing

I went out with a small electric bike and the wind almost make me fall. Is the worst one I captured on camera, since I arrived in 2007. Beijing boomers were used to it in their childhoods. Recorded minutes ago. pic.twitter.com/0FTmsDOymM

— Roger Vicente (@rogerVcente) April 10, 2023