Pareja de Federico Valverde respondió al comunicado de Álex Baena

Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, ha respondido con contundencia al comunicado de Álex Baena en el que el jugador del Villarreal acusa al entorno del jugador de mentir sobre la razón por la que le agredió después del último encuentro liguero del club blanco. “Las mentiras duelen más que los golpes”, dijo el jugador groguet en referencia al motivo de la agresión del charrúa, que supuestamente tuvo que ver con una referencia al bebé que espera con su mujer en un embarazo de riesgo que ya está bajo control.

Bonino, que ha explicado las complicaciones de la gestación, asegura que no habla de parte de Valverde, que todavía no se ha pronunciado, y que la familia está tranquila. El comunicado, que es un hilo en su cuenta en la red social Twitter, desgrana todo lo sucedido a su parecer. “Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto, que la recuperación es rápida y que en dos o tres meses podes volverlo a intentar. Imagínate que mientras tanto, las redes sociales me dan el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo, donde aún ni yo sabía”, comienza tuiteando.

“Imagínate desde los primeros días de enero hasta el 10 de febrero que llegaron los resultados concluyentes que yo esté en mi cama, acostada todos los días, gestando un bebé que NO SÉ SI VA A PODER NACER y mientras tanto, la vida siga. Imagínate mi cabeza y lo que tuve que soportar. Imagínate todo eso para que después de haberlo ‘superado’, te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón, y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo”, añade.

