“Tiene mejor historia que ‘The Last of Us'”: Jack Black desea una película de “Red Dead Redemption”

Jack Black, actor que ha aparecido en numerosas películas a lo largo de estas tres últimas décadas -se dice pronto- y que ha prestado su voz a Bowser en la recién estrenada “The Super Mario Bros. Movie” -además de sorprender a los fans de “Star Wars” con su aparición en “The Mandalorian” esta misma semana-, ha celebrado el éxito de la serie “The Last of Us”, aunque admite que desearía ver una adaptación de “Red Dead Redemption”, ya que “tiene una historia igual o mejor que la de The Last of Us”. Así lo ha admitido en una reciente entrevista con la BBC con motivo del estreno del filme animado del fontanero, donde ha asegurado que es fan de las adaptaciones de videojuegos, siempre y cuando estén a la altura, claro.

Por Diario AS

Así, el actor no ha dudado en elogiar el fantástico trabajo realizado por parte de HBO Max con la adaptación de “The Last of Us”, tanto por su innegable calidad como por lo bien que adapta el material original: “The Last of Us fue fantástica. Y lo que es una locura es lo fiel que es al material original. Es básicamente todo del juego con solo un par de ajustes. Va a ganar todos los premios. Usaron el videojuego casi como un guion gráfico y yo estaba como. ‘Vaya, esto se ve igual’”, reconoce la voz de Bowser en la gran pantalla.

Aunque Jack Black no esconde su afición por las adaptaciones de videojuegos en la pequeña y gran pantalla, asegurando que desearía ver una traslación de “Red Dead Redemption” del videojuego al live-action, ya que “tiene una historia tan buena o incluso mejor que The Last of Us”, tal y como ha asegurado Black. Veremos si Rockstar Games y alguna de las productoras más destacas escuchan los deseos del actor, para suerte de los fans.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ