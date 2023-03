El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Crea tus propios retos: nunca te des por vencido. Puedes crear y alcanzar pequeñas metas para que fortalezca esa seguridad que tienes en ti mismo y que últimamente has perdido un poco. Una vez que estés encaminado, ve por retos más grandes. De que se puede se puede y más alguien como tú, Aries.

Tauro

Comparte tus miedos y alegrías. Que nada te quede adentro y mucho menos para después, porque “luego”, puede ser demasiado tarde. Si no lo tienes, busca un confidente o lo que es mejor, un Psicólogo, alguien que posea las herramientas necesarias para ayudarte. Por otro lado busca otras fuentes de motivación, para que renueves las ganas de comerte al mundo.

Géminis

Necesitas rendir lo más que puedas y para lograrlo debes implementar nuevas rutinas en tu vida diaria. Descansa bien, acuéstate y levántate temprano. Crea hábitos saludables como hacer ejercicios, comer limpio y organizar una agenda de actividades que te permita llevar una vida lo más libre de stress posible, algo difícil, pero no imposible.

Cáncer

Es complicado mantener la misma energía todos los días, pero con buena actitud puedes lograrlo. Últimamente has estado un poco alterado y, sin darte cuenta, te desquitas con quienes te rodean. Que tengas problemas o conflictos emocionales no es culpa de nadie más, así que, a partir de hoy, regala tu mejor sonrisa.

Leo

Puede que tengas la impresión de que avanzas más rápido si haces varias actividades a la vez, pero en realidad no es así, porque al final, como es más difícil concentrarse y puede que no termines ninguna o quizá, hagas todas, pero ninguna lo bien que te gustaría. Sobre todo hoy dedica tiempo a una sola tarea y hazla con esa calidad que estás acostumbrado.

Virgo

Olvida la apatía y el conformismo, actívate, organízate y pon lo mejor de ti. Es un día de contagiar a socios, colaboradores y subalternos algo de tu espíritu luchador y persistente que te caracteriza. Para facilitar el trabajo de todos, distribuye las responsabilidades con estrategia y supervisa que lo hagan en los tiempos establecidos.

Libra

Ponte fechas límite para alcanzar una meta. Ya basta de posponer y posponer. El 2023 avanza a pasos agigantados y aún queda mucho por hacer. El tiempo pasa volando y si no lo administras bien, no lograrás hacer todo lo que te has propuesto. Ten presente que entre más organizado estés, más rápido llegarás. Si eres diligente y cumplido no hay ni habrá nadie que pueda contigo.

Escorpio

Sientes que das y das y que no recibes lo suficiente a cambio. Puede que tus expectativas sean más grandes de lo que la otra persona es capaz o está dispuesta a dar y eso no tiene nada que ver con los sentimientos. Sin embargo, lo que sí te corresponde es imponer límites o quizá, y eso lo decides tú, dar por terminada una relación que no es tal, porque es más unilateral de lo que crees.

Sagitario

Imprime pasión a todo lo que hagas, aún cuando estes bajo de energía, como hoy. Haz que cada día cuente, que tu centro de trabajo sea un espacio de retos y oportunidades, en donde los “imposibles” no existen. Por supuesto, necesitarás ayuda y quizá más de la que piensas, pero trata de buscar profesionales calificados, que en lugar de crear o obstáculos, con su aporte, te ayuden a avanzar.

Capricornio

Tener el trabajo que quieres, en lugar del trabajo que necesitas puede hacer una gran diferencia. Sino estás contento con lo que haces, busca otra opción, no permitas que el miedo a lo nuevo sea el motivo por el que permanezcas en donde no quieres ni mereces estar.

Acuario

Has una lista de las tareas que quieres hacer durante el día. Si lo haces, en primer lugar no olvidarás ninguna y en segundo lugar, al estar consciente de todo lo que tienes que hacer, te esforzarás más y serás más rápido, porque no hay tiempo que perder y el que se detiene, pierde. Así que pilas Acuario.

Piscis

Invierte tiempo de calidad en personas que realmente valgan la pena. Ya sea salir a tomar algo, conversar, realizar actividades que ambos disfruten, hacer ejercicios, ver una serie o compartir algún hobble. Un intercambio sano de amor mutuo los ayudará a liberarse de las cargas del día a día y a recargarse de la buena energía del otro. Una dosis de risas es lo que te hace falta Piscis. ¿Que esperas? ¡Levanta el teléfono y coordina ese encuentro ya!.