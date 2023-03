Se acentúa escasez de agua en Carabobo: Denuncian que Hidrocentro no cuenta con material para corregir averías

Las fallas en el suministro de agua potable se han convertido en una constante que afecta no solo a las comunidades de Carabobo, sino también el desarrollo de las actividades del sector industrial y comercial. Denuncian que, con suerte, el agua sale por los grifos dos veces por semana.

Por Corresponsalía

El secretario general del sindicato de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) en Carabobo, Aragua y Cojedes, Edward Zapata, indicó que la planta potabilizadora Alejo Zuloaga no procesa la cantidad de agua necesaria para abastecer la demanda de los habitantes del centro del país, razón por la cual Hidrocentro ha sectorizado el servicio.

Zapata detalló que la planta fue instalada para procesar 7.000 litros de agua por segundo, pero actualmente estaría procesando entre 3.500 y 4.000 litros por segundo. Explicó que esto se traduce en que los habitantes no tengan un servicio de agua continuo y permanente en todas las comunidades a la vez.

“La demanda superó hace mucho tiempo la oferta. Nuestras fuentes superficiales están siendo maltratadas, no han sido bien administradas y producto de ello tenemos una escasez, porque el agua ahora se produce en cada una de nuestras plantas y la capacidad de potabilización no es la más adecuada o no es la que requiere la población. Por esa razón vemos cortes frecuentes, vemos programación, sectorización del servicio, comunidades que les llega el agua un día a la semana, otras dos días a la semana”, señaló.

El director general de la ONG Primero Rafael Urdaneta, Williams Martínez, manifestó que en la urbanización La Isabelica en Valencia, cuentan con el servicio de agua por tuberías una vez a la semana. Repudió que las autoridades gubernamentales no ejecuten planes de emergencia de camiones cisternas gratuito.

“La comunidad vive sumergida en una parada eterna de Hidrocentro, sin el debido servicio de agua potable, siendo los lugares más críticos el sector 13, 10, 11 y la mayoría de los 93 edificios de esta urbe. Este grave problema sobre el vital líquido es recurrente. Existen viviendas y apartamentos que pasan más de 15 días sin servicio de agua por tuberías”, aseguró.

En noviembre de 2021, el vicepresidente del Centro de Ingenieros del estado Carabobo (CIEC), Nizar Richani, indicó que el servicio de agua, a cargo de Hidrocentro, resulta afectado por las deficiencias en materia de embalse, potabilización, infraestructura y servicio eléctrico.

Cuadrillas “hacen malabares”

El secretario general del sindicato de Hidrocentro destacó que las cuadrillas de Hidrocentro no cuentan con equipos, materiales y vehículos para atender averías en las redes de agua potable o servidas en las comunidades.

Zapata señaló que en ocasiones alguna alcaldía habilita un vehículo para buscar al personal técnico, pero otras veces son los vecinos quienes deben disponer de un carro para trasladar a los trabajadores.

“No solo no tenemos material para reemplazar o corregir cualquier avería en los acueductos o redes de agua potable o servida, sino que tampoco tenemos vehículos, en la mayoría de los municipios, para trasladarnos (…) Las cuadrillas hacemos malabares para poder cumplir a diario con el compromiso”, afirmó.

Otra de las problemáticas que enfrentan es el déficit de personal que alcanza el 40% en Carabobo, Aragua y Cojedes. Además, denunció que los trabajadores que se mantienen activos en Hidrocentro perciben salarios precarios y carecen de beneficios laborales.

Anunció que crearon la Coordinadora Autónoma Independiente de los Trabajadores a escala nacional, con el objetivo de unir fuerzas y reclamar mejores condiciones salariales.

“La cúpula ejecutiva de Hidrocentro, no conforme con el salario de miseria, se da el tupé de despedir a compañeros de trabajo por, según ellos, no cumplir con sus días de trabajo, cuando no es un secreto la situación de salarios y transporte”, comentó.

El dirigente sindical consideró que para poder solventar la problemática en el servicio de agua potable hace falta inversión, mantenimiento y buena gerencia.