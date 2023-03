Hizo un insólito gol de arco a arco en Chile y se ilusiona con entrar en el Récord Guinness: “No era la intención”

Posteado en: Actualidad, Deportes

Uno de los goles más curiosos que se han visto este fin de semana tuvo lugar en Chile, más precisamente en el triunfo por 3-1 de Cobresal frente a Colo Colo, donde el arquero argentino Leandro Requena sorprendió a todos al marcar un gol de arco a arco que podría entrar en el Libro Guinness de los Récords. Aunque se vio beneficiado por una equivocación del portero rival, nadie le quita la alegría de hacer una anotación inolvidable.

Por infobae.com

Leandro Requena. De arco a arco y con complicidad de su colega. pic.twitter.com/WD2Ma2m0yH — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 19, 2023

Ocurrió en el minuto 77 de este duelo disputado en el Estadio El Cobre (El Salvador, Diego de Almagro) correspondiente a la Fecha 9 del campeonato de Primera División chileno. Requena, de 35 años, quien surgió de las categorías inferiores de Talleres de Córdoba y llegó a Cobresal en 2020, anotó el tercer gol de su equipo con un espectacular tanto que fue involuntario.

El ex arquero de Ferro Carril Oesta, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros equipos, le pegó a la pelota con potencia desde su área chica y agarró absolutamente descolocado a su colega Brayan Cortés, quien estaba lejos de su valla y no controló bien el pique de la pelota. Su error de cálculo desembocó en uno de los goles más insólitos de la temporada y en un posible récord.

“Todavía no caigo. Fue una locura en el momento y aún estoy tratando de asimilarlo. Por lo que significó, por el rival y porque también puede ser un gol histórico en muchos aspectos. Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan (Cortés) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido. La sensación de felicidad cuando vi que la pelota entró no tiene explicación”, contó Requena en su diálogo con El Deportivo del diario La Tercera.

Según los datos que brindó TNT Sports en la transmisión del partido, el disparo que derivó en el gol de Requena atravesó aproximadamente 101 metros en su trayectoria, lo que podría colocarlo como la anotación de mayor distancia de todos los tiempos.

Actualmente, el Récord Guinness al gol con más distancia recorrida pertenece al arquero británico Tom King, quien en el partido entre Newport County y Cheltenham de la cuarta división del fútbol inglés (21 de enero de 2021) hizo un gol desde 96,01 metros de distancia. Es decir, Requena lo habría conseguido con 4,9 metros más.

“Es increíble, no tengo palabras para describirlo. Hasta hace poco tenía el objetivo de cumplir los 100 partidos en Cobresal, que me deben faltar pocos. Ese era mi objetivo personal para quedar en un pedacito de historia de esta institución que me abrió las puertas. Con lo que pasó ayer, ahora no solo quedé en la historia del club, sino también del fútbol chileno. Sigo sin poder creerlo ni asimilarlo. Estamos muy felices con mi familia”, expresó el guardameta argentino.