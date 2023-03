“Me contó que pasaban cosas muy fuertes”: Soldado latina era acosada y fue hallada muerta en Fort Hood

Posteado en: USA

La soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 20 años, fue hallada muerta este lunes en una bahía de mantenimiento de la base militar de Fort Hood, en Texas, según informó su familia a Noticias Telemundo. Los responsables de la base atribuyeron el fallecimiento de forma preliminar a un suicidio, según explicó la familia, que sin embargo, busca respuestas sobre lo que en realidad ocurrió.

Por Noticias Telemundo

En un comunicado remitido a Noticias Telemundo, la base militar informó: “Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”.

Basaldua, nacida en México y naturalizada estadounidense, se había alistado a las Fuerzas Armadas en 2020, aunque debido a la pandemia de coronavirus comenzó su entrenamiento militar un año después en la base militar texana.

Iba a cumplir su contrato de tres años en agosto, pero, según indicó su padre, ella le había dicho recientemente que “ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”. El hombre, Baldo Basaldua, que vive en California, le habló por última vez el sábado; el domingo la joven ya no le contestó sus mensajes.

“Al día siguiente [lunes 13 marzo] le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación [satelital] y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, dijo.

Lea más en Noticias telemundo