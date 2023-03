Alex Saab apela sentencia del tribunal en Miami que le niega derecho a inmunidad diplomática

Click to share on Google News (Opens in new window)

Alex Saab apeló el fallo de un tribunal federal en Miami de no tener derecho a la inmunidad diplomática por cargos de corrupción, en un documento con fecha de 15 de marzo de 2023.

lapatilla.com

Parte del documento fue compartido a través de las redes sociales del periodista, Joshua Goodman, quien detalló que los abogados de Saab “argumentan que los muchos enviados especiales de EE.UU. son “vulnerables al abuso por parte de estados autoritarios” si se mantiene el fallo de un tribunal inferior”.

Venezuela insider Alex Saab appeals ruling by federal court in Miami that he’s not entitled to diplomatic immunity from corruption charges.

Saab’s lawyers argue that the many U.S. special envoys are “vulnerable to abuse by authoritarian states” if lower court ruling stands. pic.twitter.com/EP4aK4gAmo

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 16, 2023