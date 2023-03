Acusado por un asesinato en Washington escapó en pleno juicio al aprovechar insólito detalle (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En Washington, Estados Unidos, un hombre sospechoso de varios delitos, entre ellos asesinato, se escapó en pleno juicio de la sala en la que adelantarían su proceso judicial. En video quedó registrado lo que parecía ser una persecución de película el 27 de febrero.

Semana

El final no terminó como el sospechoso esperaba, pues no pasaron más de dos horas antes de que terminara aprehendido. Antes de ello, se activó un protocolo de búsqueda, incluso, en las redes sociales.

Según medios internacionales, el individuo aprovechó un momento de descuido cuando le retiraron las esposas para salir a correr. El acusado, quien vestía camisa azul y pantalón negro, no perdió un segundo antes de percatarse que la puerta no estaba con seguro ni había un guardia de seguridad en esta para emprender el intento de huida que puso en marcha, mientras simuló que se iba a sentar.

Nada más alejado de lo que pasó a los pocos segundos cuando aceleró sus pasos y empezó a correr, mientras que un oficial ubicado a un costado de la sala se fue detrás. Los presentes en el sitio dejaron entrever una expresión atónita por la manera repentina en que el sujeto parecía haber cumplido su cometido.

En su cuenta de Twitter la Oficina del Alguacil del Condado de Washington compartió una fotografía del procesado junto a un llamado a la acción si alguna persona lo veía. “Se está buscando activamente a Edi Villalobos. Villalobos estaba en el Palacio de Justicia del Condado de Washington para un juicio relacionado con numerosos cargos, incluido el asesinato en segundo grado, cuando salió corriendo. Si lo ves llama al 911, no te acerques a él”, advirtió.

