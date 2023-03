Cómo saber si tu pareja te miente descaradamente, según la ciencia

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Según diversas investigaciones médicas y estudios gubernamentales, hay algunos indicadores que pueden ayudar a detectar si tu pareja está mintiendo.

Por Clarín

Uno de los signos más comunes es el aumento de la frecuencia cardíaca. Un estudio publicado en la revista Journal of Forensic Sciences encontró que la tasa cardíaca de los mentirosos aumentaba en promedio un 10% cuando se les hacía preguntas que les causaban estrés. Si notas que tu pareja empieza a sudar o respirar más rápido mientras habla contigo, es posible que esté ocultando algo.

Otro indicador es la dilatación de las pupilas. Un estudio del FBI encontró que las personas que mienten a menudo tienen pupilas más grandes de lo normal. La explicación detrás de esto es que cuando mentimos, nuestras emociones se vuelven más intensas y nuestras pupilas se dilatan para dejar entrar más luz. Si notas que las pupilas de tu pareja están más grandes de lo normal, es posible que no esté diciendo toda la verdad.

La postura corporal también puede ser un indicador. Cuando alguien está mintiendo, a menudo se ponen rígidos y tensos. También pueden evitar el contacto visual o moverse de manera inusual. Si notas que tu pareja está evitando mirarte a los ojos o parece incómodo, es posible que esté ocultando algo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos indicadores no siempre son una señal segura de que alguien está mintiendo. Puede haber otras razones por las que tu pareja está nerviosa o incómoda, y siempre es mejor hablar abiertamente con tu pareja sobre tus preocupaciones en lugar de saltar a conclusiones precipitadas.

Otro aspecto importante a considerar es el lenguaje no verbal. Según Janine Driver, experta en lenguaje corporal, con experiencia mayor a 16 años en el Departamento de Justicia como agente federal y autora más vendida del New York Times, cuando alguien miente, a menudo usa gestos que no coinciden con lo que están diciendo. Por ejemplo, si tu pareja te dice que no ha estado en contacto con un ex, pero al mismo tiempo se rasca la nariz o se toca el lóbulo de la oreja, es posible que esté ocultando algo.

Además, la voz de tu pareja también puede ser un indicador. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en San Diego encontró que las personas que mienten a menudo tienen una voz más aguda y menos clara. Si notas que la voz de tu pareja se vuelve más aguda o insegura cuando habla sobre un tema en particular, es posible que esté ocultando algo.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.