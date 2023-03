Astronautas de SpaceX Dragon entran en la Estación Espacial Internacional (VIDEO)

Cuatro astronautas de la misión SpaceX Dragon Crew-6 abordaron la Estación Espacial Internacional (ISS) el viernes, según mostró una transmisión en directo de la NASA.

La nave SpaceX Dragon Endeavour llegó a la estación orbital el viernes a las 06H40 GMT, informó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

La tripulación, compuesta por los estadounidenses Stephen Bowen y Warren Hoburg, el ruso Andrei Fediayev y el emiratí Sultan Al Neyadi, ingresaron a la estación dos horas después.

Crew-6 sustituirá a los cuatro miembros de Crew-5 (dos estadounidenses, un ruso y un japonés), que llegaron en octubre de 2022 y que regresarán a la Tierra a bordo de su propia nave SpaceX.

Allí realizan durante seis meses experimentos científicos y aseguran el mantenimiento de la estación, habitada desde hace más de 22 años.

Sultan Al Neyadi, de 41 años, es el cuarto astronauta de un país árabe en la historia, y el primero de su país, en pasar seis meses en el espacio.

Fediayev es el segundo ruso en volar a la ISS en una nave de SpaceX, aunque astronautas estadounidenses viajan regularmente en naves rusas Soyuz.

La ISS constituye uno de los últimos campos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos.

AFP

All aboard the orbiting laboratory! The four members of our @SpaceX #Crew6 mission have entered the @space_station and were greeted at their welcoming ceremony. Next: a safety briefing and orientation, then the new arrivals are off to catch some sleep. pic.twitter.com/wegjRG0qjs

— NASA (@NASA) March 3, 2023