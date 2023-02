Testimonios de la discriminación oculta que viven en su día a día los venezolanos en Colombia

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Un autobús, un carro alquilado con sus cosas, una caja en una mano, en la otra dos hijos. Llegar a la frontera, pasar por uno de los puentes o por las trochas y tomar otro autobús hasta la ciudad de destino. Comenzar de cero, expulsados por la situación económica y social de Venezuela. Una imagen que se ha repetido, no miles, sino millones de veces en estos años.

Por Santiago Rincón | Blu Radio

Son por lo menos 2.454.528 migrantes venezolanos registrados en Colombia, según el Dane. Cerca de 720.000 podrían estar de forma irregular o han llegado al país en esa condición. Además, una parte importante de ellos ha tenido que sufrir la discriminación oculta y xenofobia que no se ha dado en Colombia de forma tan abierta como en países de Europa. Sin embargo, eso no borra esta realidad.

Miriam, quien ha pedido cambiar su nombre por medio a represalias, le contó a Blu Radio que terminó siendo explotada en su trabajo como cuidadora de una persona enferma, incluso fue encerrada por tres meses seguidos y maltratada por sus jefes.

“Todo era unos gritos, no me dejaban salir, yo estuve como tres meses en la casa porque ellos eran los que hacían las compras y estábamos en COVID. Aunque me pagaban mejor los fines de semana, a mí no me dejaban salir, estuve alls metida en ese apartamento siempre. Los últimos meses al señor no le daba pena y salía frente a mi en ropa íntima”, señala Miriam.

