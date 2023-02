Todos contra María Corina, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

Algo cambia

Se desatan las furias, el chavismo y sus amigos “opositores” andan enloquecidos. Una mujer, sí, una mujer venezolana cambia el estado de las cosas y se convierte en la histórica primera opción para derrocar a la más criminal dictadura que ha conocido Venezuela. María Corina Machado, la misma que enfrentó a Hugo Chávez, da giro inesperado a la política venezolana y lidera una transformación moral y cultural en un país desahuciado de esperanza y de destino.

Rabiosos y paranoicos, hienas, serpientes, ratas, alimañas, arpías, lombrices, sanguijuelas, zorros, perros, rabipelados y zorrillos lanzan mordiscos a su imagen.

La histeria es fascinante, algo cambia.

Capriles, el Bolívar huidizo

Aunque usted no lo crea, Henrique Capriles, candidato a la presidencia dos veces, que desconoció la decisión del pueblo de Venezuela que lo hizo presidente (traicionando tal mandato), que se dejó robar el intento de Referendo Revocatorio, cuyo partido ha presidido la Asamblea Nacional y formó parte del gobierno interino de Juan Guaidó (canciller, embajadores y representantes de primer nivel), misógino como es, le echó la culpa de todos los males opositores a María Corina a quien la oposición siempre ha aislado.

Capriles se compara con Bolívar y se distancia de María Corina, justifica su traición diciendo que el “huyó” como el Libertador, por eso no peleará cuando le roben elecciones, no quiere “guerra”–¿como Bolívar?– para liberar a Venezuela.

¿Se puede estar más loco?

¿Cállate, cállate, Kiko, que desesperas!

Kiko, no el del Chavo del 8, sino el del chavismo dice que él no votará por María Corina, que ella es –¡chusma, chusma!– la responsable de los problemas del país (no Chávez, no Maduro: María Corina), que la ruina nacional es su responsabilidad. ¿En serio? Obviamente, al margen del conocido machismo del Kiko del Chavismo, las babosadas y tarugadas que expresa el bufón de la política chavista son exigidas por su dueño actual, como otrora lo fueron por su antiguo dueño. Es un inmoral, siempre lo ha sido. ¿Cuánto valdrá su show?

Kiko y su dueño ricachón y corrupto quieren “comprensión” para sus amigos chavistas, su pana Maduro no es el criminal, por eso votará por él y no por María Corina.

¿Se puede ser más cínico?

El barragano en la mecedora

Decrépito, misógino, obsecuente y reconocidísimo barragano del partido Acción Democrática (no lo menciono porque no quiero que le dé un infarto en la mecedora), pregunta por las credenciales de María Corina. Obvio, para quien ha vivido toda la vida del poder político, especialmente de sus barraganas, el talento sólo se puede medir en la trastienda, el acomodo, el clientelismo o la extorsión. Si María Corina no se ha corrompido no tienen ningún mérito para liderar a la oposición. La decrepitud hace del burdel un altar.

¿Una mujer presidente?, ni de vaina, a las mujeres sólo se les compra, humilla o se les jalabola, cómo él hizo durante años con su jefa la barragana. La sabiduría es prostituta, para él.

¿Se puede ser más decadente?

Algo nace

Lo cierto es que con las primarias los venezolanos podremos salir definitivamente de la locura, el cinismo y la decadencia opositora que junto al chavismo nos ha llevado a esta ruina. La oportunidad es única, como única también es la candidatura de María Corina. Pienso que el país se aboca a ella por su entrega, coherencia y meridiana claridad, pero además porque representa una marcada distancia con la podredumbre opositora que nos ha derrotado hasta ahora. El pueblo venezolano está harto y opta por María Corina como última oportunidad racional contra el chavismo.

La conozco bien, conozco sus sobrados méritos, su carisma, su lucidez, su amor por el país, pero sobre todo su convicción y coraje. Es un espíritu excélsior.

Venezuela, nombre de mujer, necesita de las mujeres para liberarse y renacer.

Era de Acuario, con María Corina algo cambia y nace…